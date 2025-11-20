Еден од најпрестижните фестивали на стрипови во светот е под закана од откажување откако водечките графички романописци и издавачи објавија дека ќе го бојкотираат настанот, а француската влада повлече дел од неговото финансирање, пренесува Гардијан.

Во најголемата криза во својата славна историја, фестивалот на стрипот „la bande dessinée“во Ангулем можеби нема да се одржи во 2026 година по тврдењата за токсично управување и отпуштањето на член на персоналот кој поднел жалба за силување.

Фестивалот, кој се одржува секоја година во малиот западен француски град, доделува некои од најпосакуваните награди во глобалната стрип индустрија. Во Франција, бендовите десинеи, познати како BD, се фалат како „деветта уметност“ и се популарни меѓу возрасните, како и меѓу помладите читатели.

Најавувајќи дека повлекува 200.000 евра (176.000 фунти) јавни субвенции за настанот сè додека не се промени начинот на кој се водеше, министерката за култура, Рашида Дати, во вторникот изјави дека се надева дека фестивалот во 2026 година сепак ќе се одржи. Таа ги покани оние што го бојкотираат на состанок, додаде таа.

Министерството за култура во среда изјави дека е тешко да се замисли дека ќе се случи според планот кон крајот на јануари ако бојкотот се продолжи. „Реално, ако нема автори или издавачи, тешко е да се види како фестивалот може да се одржи во 2026 година“, рече портпаролот. „Се наоѓаме на пресвртница во историјата на фестивалот, кој е во тешкотии и во опасност.“

Спорот се фокусира на начинот на кој се управува и организира фестивалот, кој првпат се одржа во 1974 година. Го води непрофитно здружение, но го организира приватната компанија 9eArt+ од 2007 година.

Франк Бонду, директорот на 9eArt+, објави дека се повлекува минатата недела откако беше објавено дека жена член на персоналот е отпуштена откако отишла во полиција за да пријави силување за време на фестивалот во 2024 година.

Отпуштањето на огорчените писатели, карикатуристи и издавачи од страна на жената. Во неделата, 285 авторки објавија писмо за поддршка за неа и повикаа на „девојки-коцкање“ на фестивалот на социјалните медиуми. Критичарите се исто така длабоко незадоволни од 9eArt+, тврдејќи дека нема транспарентност во организацијата на настанот. Бонду ги негираше обвинувањата за неговото управување.

Бојкотот дојде откако поврзаноста на компанијата со фестивалот беше обновена по 2027 година. Меѓу оние кои се заканија дека ќе се држат подалеку во 2026 година се наградуваните автори на стрипови Ријад Сатуф, креаторот на Maus, Арт Шпигелман, и минатогодишната добитничка на гран-прито на градот Ангулем, Анук Рикард.

Во писмото потпишано од 22 поранешни добитнички на главните награди на фестивалот се вели: „Крајно време е да се сврти страницата на 9eArt+ за фестивалот да може да ги врати вредностите што помогнаа да се изгради неговиот меѓународен углед со нови оператори“.

Се надеваше дека оставката на Бонду ќе ги смири критичарите, но Францускиот национален синдикат за издаваштво, кој претставува 24 големи издавачки куќи, во соопштението од средата изјави: „Со оглед на ова големо движење [за бојкот], кое тие го разбираат, издавачите веруваат дека изданието за 2026 година повеќе не може да се одржи“. Каролин Колумбие, локалната пратеничка, рече дека откажувањето на настанот би било „катастрофа“ за локалната област во она што таа го нарече „веќе кревка економска ситуација“.

Јавното обвинителство во Ангулем отвори истрага за тужбата за силување. Жената, исто така, го поднесе својот случај до Парискиот индустриски трибунал за да го оспори нејзиното отпуштање, за кое рече дека е последица на тужбата. 9eArt+ соопшти дека ја отпуштила вработената поради „сериозно недолично однесување“ кратко пред крајот на нејзиниот пробен период поради „однесување некомпатибилно со имиџот на компанијата“.

Во февруари, Бонду изјави за Le Parisien дека нејзиното отпуштање „во никој случај не е поврзано со она што можеби се случило во однос на наводното силување. Не бевме свесни за ова кога одлучивме да го отпуштиме лицето“. Тој додаде: „Компанијата не ги прекрши своите обврски… Секако, ја прифаќаме и ја слушаме изјавата на вработената за силувањето, но овие настани се случија надвор од компанијата“.

Одговарајќи на критиките за културата на управување во 9eArt+, Бонду рече: „Кој зборува за токсично управување? Изјава без извори… Ако беше тоа случај, вработените ќе преземеа мерки“.