Фестивалот Егзит најави светска турнеја идната година, во Македонија ќе дојде во јуни

Откако беше објавено дека следната година нема да се одржи на тврдината Петроварадин, поради политичкиот притисок од властите поради поддршка на студентските протести, фестивалот Егзит објави дека ќе организира светска турнеја на која покрај Србија, Египет, Индија, Малта и Хрватска, ќе ја вклучи и Македонија.

Како што се вели во соопштението од организаторот, првата станица од турнејата ќе биде Истра во мај идната година, каде што фестивалот „Си Стар“ ќе се одржи во Умаг. Во јуни фестивалот ќе се пресели во Македонија, додека во август ќе биде на неколку локации во Малта. Во октомври Егзит ќе се одржи во Египет, каде партнер на овој проект е Venture Lifestyle, компанија која се смета за водечки промотер во Египет. Организаторите велат дека во ноември ќе се организира во две метрополи, кои имаат репутација на градови каде што нема сон, Мумбаи и Белград. Ова ќе биде прв пат Егзит да реализира настан во Индија, во град кој е познат како бизнис центар на земјата, но и како главен град на Боливуд и забавната индустрија во втората најнаселена земја во светот.

„И покрај обидите да се затвори Егзит, решивме да се размножиме. По 25 години на Петроварадинската тврдина, започнуваме ново поглавје, со создавање нови фестивали низ целиот свет. Преку нив, ќе ги поврземе континентите и ќе го пренесеме духот на слободата каде и да одиме, верувајќи дека кога слободата ќе се врати во Србија, и ние ќе се вратиме со неа. За нас, музиката отсекогаш била повеќе од забава, таа е сила што ги зближува луѓето и гради мостови меѓу новите генерации народи и култури. Нашата мисија останува иста: да инспирираме да веруваме во подобар, послободен свет и да знаеме дека тоа започнува од секој од нас,“ рече основачот и директор на фестивалот, Душан Ковачевиќ.