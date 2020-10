Фејсбук ќе го третира негирањето на Холокаустот како забранет говор на омраза

Фејсбук ги менува своите интерни правила со вклучување на негирањето на Холокаустот во дефиницијата на говор на омраза, откако неколку години трпеше критики дека не презема доволно силни мерки за спречување на тој облик на дезинформации.

Моника Бикерт, потпретсетаделка на Фејсбук за јавни политики за содржини на 12 октомври објавила блог пост со најава дека платформата ги надградува правилата за говор на омраза со забрана за било какви „содржини со кои се негира и искривоколчува Холокаустот“.

Фејсбук ја донел одлуката врз основа на зголеменото ниво на онлајн насилство од групи што промовираат омраза и расизам, а на кои веќе реагирале со отстранување на над 22,5 милиони такви содржини од платформата во второто тримесечје на 2020 година.

Бикерт го посочи и неодамна објавеното истражување за кое извести „Мета.мк“ кое покажало дека младите во САД имаат исклучително ниско знаење за историјата поврзана со Холокаустот, како и дека имаат усвоено низа неточни ставови промовирани од нео-нацистичката пропаганда.

Сметајќи дека едукацијата за Холокаустот е клучна во спречувањето на разните форми на расизам, меѓу кои и антисемитизмот, Бикерт најави и дека освен забрани, Фејсбук ќе ги поттикнува своите корисници да читаат проверени информации преку додавање линкови кон кредибилни историски извори на сајтови вон Фејсбук во резултатите од пребарувањата.

„Мета.мк“ во септември извести дека групи бранители на човекови права бараат од Фејсбук да го третира негирањето на Холокаустот како говор на омраза во рамки на својата политика за забранети типови содржини. На пример, организацијата Конференција за еврејски материјални барања до Германија во јули покрена кампања во која преживеани жртви на Холокаустот објавија видео-пораки до основачот на Фејсбук, објаснувајќи зашто е важно да се направи оваа промена во интерните правила на компанијата.

#Day75 of #NoDenyingIt &

Mark Zuckerberg has not met w/survivors

& let them explain why #Facebook MUST remove#Holocaust denial

We know, his time is tight…

However, Holocaust survivors’ time is also dear

Plz watch & share this compilation of survivor messages to Mark Zuckerberg pic.twitter.com/WplTr5mVp2

— Claims Conference (@ClaimsCon) October 11, 2020