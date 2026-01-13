Канцеларијата на американскиот обвинител во округот Колумбија отвори кривична истрага против Џером Х. Пауел, претседателот на Федералните резерви, во врска со реновирањето на седиштето во Вашингтон од страна на централната банка и дали Пауел го излажал Конгресот за обемот на проектот, според службеници информирани за ситуацијата, пренесува Њујорк Тајмс.

Истрагата, која вклучува анализа на јавните изјави на Пауел и испитување на евиденцијата за трошење, беше одобрена во ноември од Жанин Пиро, долгогодишна сојузничка на претседателот Трамп, која беше назначена да ја води канцеларијата минатата година, рекоа службениците.

Истрагата е извонредна ескалација во долготрајната кампања за притисок на г-дин Трамп врз Пауел, кого претседателот постојано го напаѓаше за спротивставување на неговите барања за значително намалување на каматните стапки. Претседателот се закани дека ќе го отпушти претседателот на Федералните резерви, иако го номинираше Пауел за позицијата во 2017 година и ја покрена можноста за тужба против него поврзана со реновирањето од 2,5 милијарди долари, наведувајќи „неспособност“.

Г-дин Трамп изјави за „Њујорк тајмс“ во интервју минатата недела дека одлучил кого сака да го замени г-дин Пауел на функцијата претседател на ФЕД. Се очекува наскоро да ја објави својата одлука. Кевин А. Хасет, врвен економски советник на г-дин Трамп, е фаворит за највисоката функција. Иако мандатот на г-дин Пауел како претседател завршува во мај, неговиот мандат како гувернер трае до јануари 2028 година. Г-дин Пауел не откри дали планира да остане во централната банка по оваа година.

Г-дин Пауел, во ретка видео порака објавена од ФЕД, во неделата призна дека Министерството за правда доставило покани до централната банка неколку дена претходно. Тој ја опиша истрагата како „без преседан“ и ја доведе во прашање мотивацијата за овој потег, дури и кога потврди дека ги извршувал своите должности како претседател „без политички страв или наклонетост“.

Претседателот на ФЕД предупреди дека истрагата сигнализира поширока битка околу независноста на ФЕД. „Заканата од кривични обвиненија е последица на тоа што Федералните резерви ги одредуваат каматните стапки врз основа на нашата најдобра проценка за тоа што ќе и служи на јавноста, наместо да ги следат преференциите на претседателот“, додаде г-дин Пауел. „Се работи за тоа дали Федералните резерви ќе можат да продолжат да ги одредуваат каматните стапки врз основа на докази и економски услови – или дали наместо тоа монетарната политика ќе биде водена од политички притисок или заплашување.“

Портпаролот на државниот обвинител Пам Бонди не коментираше за истрагата, но рече дека г-ѓа Бонди „им дала инструкции на своите американски адвокати да дадат приоритет на истрагата за какви било злоупотреби на парите на даночните обврзници“.

Почнувањето истрага е едно прашање, презентирањето доволно докази за да се обезбеди обвинение од федерална голема порота – или да се направи да се држи – е друго.

Обвиненијата против двајца од главните цели на г-дин Трамп, поранешниот директор на ФБИ Џејмс Б. Коми и Летиција Џејмс, државниот обвинител на Њујорк, беа отфрлени во ноември од страна на федерален судија. Истрагата против сенаторот Адам Б. Шиф, демократ од Калифорнија, сè уште не даде доволно докази за да се презентираат пред голема порота.

Конгресот ѝ додели на ФЕД овластување да ги одредува каматните стапки без мешање од претседателите, чија политичка среќа често е поврзана со тоа како се справува економијата. Наместо тоа, пратениците утврдија дека централната банка треба да се стреми кон ниска, стабилна инфлација и здрав пазар на трудот.

Обвинителите во канцеларијата на г-ѓа Пиро повеќе пати контактирале со персоналот на г-дин Пауел за да побараат документи за проектот за реновирање, според службено лице запознаено со истрагата кое разговарало за отворена истрага под услов на анонимност.

Запрашан за истрагата, г-дин Трамп изјави за NBC News дека немал никакво знаење за истрагата на американскиот обвинител. „Не знам ништо за тоа, но тој сигурно не е многу добар во ФЕД и не е многу добар во градењето згради“, рече тој. Трамп додаде дека судските покани од канцеларијата на американскиот обвинител немаат никаква врска со каматните стапки. „Не би ни помислил да го правам тоа на тој начин“, рече тој. „Она што треба да го притисне е фактот дека стапките се премногу високи. Тоа е единствениот притисок што го има.“

Пратениците од двете партии ја доведоа во прашање премисата на истрагата.

Сенаторот Том Тилис, републиканец од Северна Каролина и член на Банкарскиот комитет, вети дека ќе се спротивстави на потврдата на кој било кандидат за ФЕД, вклучително и на секое следно слободно место на претседател, наведувајќи извештаи за судски покани. „Ако имаше какво било преостанато сомневање дали советниците во администрацијата на Трамп активно притискаат за укинување на независноста на Федералните резерви, сега не треба да има“, рече тој во соопштението. „Сега е во прашање независноста и кредибилитетот на Министерството за правда.“

Сенаторката Елизабет Ворен од Масачусетс, највисоката демократка во комитетот, изрази сличен скептицизам. „Додека Доналд Трамп се подготвува да номинира нов претседател на ФЕД, тој сака да го отстрани Џером Пауел од Управниот одбор на ФЕД засекогаш и да постави уште една марионета за да го заврши своето корумпирано преземање на американската централна банка“, рече таа во соопштението.

Истрагата на американскиот обвинител за г-дин Пауел го нагласува поголемиот судир на г-дин Трамп со ФЕД. Други странични реакции вклучуваат обид за отстранување на Лиза Д. Кук, гувернерка на централната банка која г-дин Трамп се обиде да ја отпушти поради обвинувања за измама со хипотеки. Претседателите можат да ги отстранат службениците во Федералните резерви само од „причина“, што обично значи злоупотреба на службената должност или занемарување на должноста. Врховниот суд ќе ги сослуша аргументите за случајот на г-ѓа Кук на 21 јануари.

Реновирањето во центарот на истрагата за г-дин Пауел започна во 2022 година и треба да биде завршено во 2027 година. Се проценува дека е за околу 700 милиони долари над буџетот. Проектот вклучува проширување и модернизација на зградата Маринер С. Еклс и друга зграда на авенијата Конституција, кои датираат од 1930-тите.

Федералните резерви соопштија дека ниту една од овие згради не е „целосно реновирана“ од нивната изградба пред речиси 100 години, што укажува дека им е потребна значителна реконструкција. Дел од проектот вклучува отстранување на контаминација со азбест и олово, како и усогласување на објектите со законите поврзани со пристапноста за лицата со попреченост.

Верзијата на предлогот на ФЕД од 2021 година опишуваше приватни лифтови и трпезарии за врвни креатори на политики, фонтани и нови мермерни елементи, покрај тераса на покривот за персоналот. Притиснат на конгресното сослушување во јуни, г-дин Пауел негираше дека многу од тие елементи биле дел од најновиот предлог.

„Нема трпезарија за ВИП; нема нов мермер“, рече тој. „Го отстранивме стариот мермер, го враќаме. Ќе мора да користиме нов мермер таму каде што дел од стариот мермер се скршил. Но, нема специјални лифтови. Има само стари лифтови што биле таму.“

Г-дин Пауел додаде дека плановите на проектот „продолжиле да се развиваат“ и дека некои елементи што првично биле вклучени биле отфрлени.

По сведочењето на г-дин Пауел, ФЕД објави објава „Најчесто поставувани прашања“ на својата веб-страница во која ги потврди одговорите на г-дин Пауел до пратениците. Во објаснувањето на пречекорувањата на трошоците, централната банка ги наведе трошоците поврзани со материјали, опрема и работна сила, како и непредвидени околности, како што се повеќе азбест од очекуваното и контаминација на почвата.