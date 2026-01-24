Маж бил застрелан од федерални агенти во Минеаполис и веднаш починал, соопштија локални и федерални претставници. Ова е второ фатално пукање во кое учествуваат федерални агенти овој месец за време на зголеменото спроведување на имиграциските мерки, пренесува Ројтерс.

Мажот, чиј идентитет не е објавен, бил вооружен со пиштол и два шаржери, соопшти Министерството за внатрешна безбедност.

Видео кое кружи на социјалните медиуми и се емитува на кабелските новински станици прикажува луѓе со маски и тактички елеци како се борат со маж на улица покриена со снег пред да се слушнат истрели. На видеото, човекот паѓа на земја, а потоа се слушаат уште неколку истрели.

Гувернерот на Минесота, Тим Волц, повика на итен прекин на операциите за спроведување на имиграциските мерки на администрацијата на Трамп во државата.

„Тукушто разговарав со Белата куќа по уште едно ужасно пукање од страна на федерални агенти утрово“, напиша Волц на платформата за социјални медиуми X. „Ова е одвратно. Претседателот мора да ја прекине оваа операција. Извлечете ги илјадниците насилни, необучени полицајци од Минесота. Веднаш.“

Тина Смит, демократска сенаторка на САД од Минесота, го нарече пукањето „катастрофално“. Властите на Минеаполис повикаа на смиреност додека се истражува инцидентот. Видео од областа покажа како агентите за имиграција фрлаат солзавец врз растечката толпа минувачи.

„Ја молиме јавноста да остане смирена и да ја избегнува непосредната област“, ​​се вели во објавата на градот Минеаполис.