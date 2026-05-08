Федералниот суд во САД ги прогласи за нелегални царините од 10% на претседателот Доналд Трамп, нанесувајќи втор голем удар оваа година на клучната економска политика на претседателот. Во пресуда панелот судии на Американскиот суд за меѓународна трговија утврди дека администрацијата немала оправдување за воведување царини според трговскиот закон од 1974 година, познат како Член 122. Администрацијата почна да ги воведува овие царини откако Врховниот суд претходно оваа година ги прогласи нејзините најшироки даноци за нелегални.

Одлуката од четвртокот бара администрацијата да престане да ги собира овие царини од тужителите и да ги врати претходните плаќања. Иако се однесува само на засегнатите тужители, тоа е голем удар за администрацијата на Трамп и нејзините капацитети за донесување царини.

Член 122 му дозволува на претседателот да воведува царини до 15% за целиот увоз без да добие одобрение од Конгресот доколку се исполнети одредени критериуми. Во овој случај, судиите сметаат дека аргументот на администрацијата е недоволен.

Претседателската прогласка со која се воведуваат царините не идентификува „големи и сериозни дефицити во платниот биланс на Соединетите Американски Држави“ како што Конгресот ја разбираше таа фраза“, се забележува во одлуката на мнозинството.

Царините можат да продолжат да останат на сила за сите други увозници освен тужителите до јули.

Се очекува администрацијата да поднесе жалба на пресудата од четврток.

Трамп реагираше на пресудата во четврток вечерта, кажувајќи им на новинарите дека неговата администрација „ќе го направи тоа на поинаков начин“.

„Ништо не ме изненадува со судовите“, им рече Трамп на новинарите. „Ништо не ме изненадува, па затоа секогаш го правиме тоа на поинаков начин. Добиваме една пресуда, и го правиме тоа на поинаков начин“.

Врховниот суд пресуди во февруари дека широк спектар на царини на Трамп се нелегални. Како одговор, Трамп воведе нови глобални царини кои се потпираа на тогаш непроверен правен авторитет според Законот за трговија од 1974 година.

Правните случаи одразуваат дел од хаосот и неизвесноста околу економските политики на Трамп, со чести најави за нови давачки минатата година, дури и додека увозниците се бореа да ги разберат најновите промени во политиката.

Голем дел од неизвесноста останува. Увозниците сега можат да аплицираат за поврат на средства за нивните плаќања според царините што Врховниот суд ги поништи. Но, се очекува тој процес на поврат да се спроведува во фази и не е јасно кога системот ќе се отвори за сите плаќања што подлежат на поврат.

Плаќањата би можеле да бидат одложени доколку администрацијата преземе дополнителни мерки што би можеле да влијаат на големината на повратните средства.