ФБИ објави нови видеа од осомничениот каде што се гледа неговото бегство по пукањето врз Чарли Кирк

Американските власти и ФБИ упатија итен апел за помош од јавноста додека продолжуваат да го бараат напаѓачот врз конзервативниот активист Чарли Кирк, објавувајќи нови видеа и фотографии од местото на нападот во Јута, пренесува Гардијан.
Повеќе од 24 часа откако Кирк беше застрелан додека зборуваше пред илјадници луѓе на универзитет во Јута, гувернерот на државата, појавувајќи се заедно со директорот на ФБИ, Кеш Пател, и други официјални лица, рече дека „ни треба што е можно повеќе помош“.
„Не можеме да си ја завршиме работата без помошта на јавноста“, рече гувернерот на Јута, Спенсер Кокс, додавајќи дека ФБИ досега добило повеќе од 7.000 траги и информации.
Новообјавеното видео прикажува лице кое носи шапка, очила за сонце и црна кошула со долги ракави како трча по покривот, се качува од работ на зградата и паѓа на земја. Се верува дека осомничениот избегал во локалното соседство откако испукал еден истрел и сè уште не е идентификуван.
Истражителите изјавија дека добиле траги, вклучувајќи отпечаток од дланка, отпечаток од чевел и моќна ловна пушка пронајдена во пошумена област по патеката по која избегал напаѓачот. Но, тие сè уште не именувале осомничен или не навеле мотив за убиството.
Директните апели за јавна поддршка на вечерната прес-конференција, се чини дека сигнализираат за континуираните борби на органите за спроведување на законот да го идентификуваат напаѓачот и да ја утврдат локацијата на лицето. Властите не прифатија прашања, а Пател не зборуваше на прес-конференцијата. ФБИ нуди до 100.000 долари за информации што ќе доведат до идентификација и апсење на лицето.
The FBI continues to work alongside our law enforcement partners to seek justice in the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. We are releasing additional photos of a person of interest. Information about this developing investigation can be found… pic.twitter.com/woZacCxYgE
— FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025
Смртта на Кирк – близок сојузник на претседателот Доналд Трамп – повторно привлече внимание кон ескалирачката закана од политичко насилство во Соединетите Држави, која во последните неколку години се протега низ целиот идеолошки спектар. Атентатот предизвика двопартиска осуда од политичките лидери.
Апелирајќи за информации, Кокс во четвртокот рече дека „има огромна количина дезинформации“ на интернет.
„Нашите противници сакаат насилство“, рече Кокс. „Имаме ботови од Русија, Кина, од целиот свет кои се обидуваат да всадат дезинформации и да поттикнат насилство. Ве охрабрувам да ги игнорирате, да ги исклучите тие потоци.“ Кокс, исто така, вети дека ќе го пронајде убиецот и ќе продолжи со смртна казна. Ќе ви ги пренесуваме најновите случувања во врска со оваа приказна во текот на денот.
The FBI is releasing video of the shooter who murdered Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. Following the shooting, the individual jumps from a rooftop and runs away from the location. Trace evidence collected from the rooftop includes shoe impressions, a… pic.twitter.com/hDVVFKUhYl
— FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025