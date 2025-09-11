ФБИ објави фотографии од осомничениот за убиството на Чарли Кирк

ФБИ во Солт Лејк Сити штотуку објавија фотографии од „лице од интерес“ за вчерашното пукање врз Чарли Кирк. Тие бараат помош од јавноста за идентификување на лицето. Ова се првите фотографии што ги објавија органите за спроведување на законот од лице за кое веруваат дека може да е вмешано во смртта на Кирк.

Службениците изјавија дека се „уверени во своите способности“ да го пронајдат стрелецот и дека имаат „добар видео-снимка“ од осомничениот.

Освен што пронашле пушка со голема моќност, службениците изјавија дека пронашле и „отпечаток од обувки, отпечаток од дланка и отпечатоци од подлактица“ кои се анализираат. Тие исто така рекоа дека ги следеле движењата на стрелецот непосредно пред и по пукањето.

Претходно, истражителите изјавија дека „работат на некои технологии и некои начини за идентификување на ова лице“ и, доколку не успеат, потоа јавно ќе споделат слики со медиумите за да помогнат во неговата идентификација.

Службениците изјавија дека веќе ги посетиле населбите од каде што се верува дека избегал стрелецот, контактирајќи сведоци и луѓе со камери на ѕвончето.

Чарли Кирк, извршен директор и коосновач на конзервативната младинска организација „Turning Point USA“, вечерва беше застрелан на настан на Универзитетот во Јута Вали. Но после само еден час, Кирк подлегна на последиците од страшниот атентат.

Пукањето и атентат се случија во време на пораст на политичкото насилство во САД низ сите делови од идеолошкиот спектар.

31-годишниот Кирк е најновата жртва во бранот на политичко насилство низ САД. Тој е ко-основач на Turning Point USA во 2012 година на 18-годишна возраст, а наскоро стана редовно присутен на сите телевизии како еден од најпознатите сојузници на Доналд Трамп