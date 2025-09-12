ФБИ нуди награда од 100.000 долари за информации за убиецот на Чарли Кирк

ФБИ нуди награда од 100.000 долари за информации што ќе доведат до идентификација и апсење на вооружениот човек кој го застрела конзервативниот инфлуенсер Чарли Кирк. Тие објавија снимки од безбедносни камери на кои е претставено лице од интерес, виток, млад човек со темна коса, кој носи бејзбол капа и црна маица. Истражителите рекоа дека вооружениот човек изгледа дека е на возраст за на колеџ. Тие рекоа дека ги следеле движењата на осомничениот на кампусот на Универзитетот Јута Вали во средата, каде што се случила пукотницата.

Кирк, 31, кој ја основал конзервативната младинска политичка група Turning Point USA, бил застрелан во вратот додека зборувал пред студентите.

Специјалниот агент на ФБИ, Роберт Болс, изјави дека го пронашле сомнителното оружје – увезена пушка Mauser во пошумена област во близина на местото на настанот завиткана во пешкир, како и отпечаток од дланка и отпечаток од обувки. Тој на прес-конференција во четврток изјави дека не мислат дека постои ризик за заедницата во градот Орем, 64 км јужно од Солт Лејк Сити.

Комесарот на Одделот за јавна безбедност на Јута, Бо Мејсон, изјави дека вооружениот напаѓач – кој не е јавно идентификуван – се чини дека е на возраст за колеџ и добро се вклопил во кампусот. Истражителите велат дека осомничениот пристигнал на кампусот нешто помалку од половина час пред Кирк да биде убиен со еден истрел. Вооружениот напаѓач стигнал до својата позиција качувајќи се по скалите до покривот, а потоа се упатил кон местото на пукањето. Откако отворил оган, скокнал од зградата и избегал, соопштија официјални лица.

Мотивот за пукањето сè уште е непознат, иако гувернерот на Јута, Спенсер Кокс, го нарече политички атентат. Кирк, кој често одржувал дебати и говори на универзитетските кампуси, се обраќал пред толпа од околу 3.000 луѓе и дискутирал за насилството со оружје во САД во моментите пред да биде застрелан.

„Дали знаете колку трансродови Американци извршиле масовни напади во последните 10 години?“, праша еден член од публиката на настанот, насловен како „Докажи ми дека грешам“.

„Премногу“, одговори Кирк.

Членот на публиката одговори дека имало пет за 10 години и го праша Кирк колку масовни напади имало во тој период.

„Да се ​​брои или да не се брои насилството на бандите?“, праша Кирк пред да се слушне пукотница.