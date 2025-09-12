пет, 12 септември, 2025

ФБИ нуди награда од 100.000 долари за информации за убиецот на Чарли Кирк

Истражителите велат дека осомничениот пристигнал на кампусот нешто помалку од половина час пред Кирк да биде убиен со еден истрел

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Првите фотографии од „лице од интерес“ како осомничен за убиството на Чарли Кирк, ФБИ

ФБИ нуди награда од 100.000 долари за информации што ќе доведат до идентификација и апсење на вооружениот човек кој го застрела конзервативниот инфлуенсер Чарли Кирк. Тие објавија снимки од безбедносни камери на кои е претставено лице од интерес, виток, млад човек со темна коса, кој носи бејзбол капа и црна маица. Истражителите рекоа дека вооружениот човек изгледа дека е на возраст за на колеџ. Тие рекоа дека ги следеле движењата на осомничениот на кампусот на Универзитетот Јута Вали во средата, каде што се случила пукотницата.

Кирк, 31, кој ја основал конзервативната младинска политичка група Turning Point USA, бил застрелан во вратот додека зборувал пред студентите.
Специјалниот агент на ФБИ, Роберт Болс, изјави дека го пронашле сомнителното оружје – увезена пушка Mauser во пошумена област во близина на местото на настанот завиткана во пешкир, како и отпечаток од дланка и отпечаток од обувки. Тој на прес-конференција во четврток изјави дека не мислат дека постои ризик за заедницата во градот Орем, 64 км јужно од Солт Лејк Сити.

Комесарот на Одделот за јавна безбедност на Јута, Бо Мејсон, изјави дека вооружениот напаѓач – кој не е јавно идентификуван – се чини дека е на возраст за колеџ и добро се вклопил во кампусот. Истражителите велат дека осомничениот пристигнал на кампусот нешто помалку од половина час пред Кирк да биде убиен со еден истрел. Вооружениот напаѓач стигнал до својата позиција качувајќи се по скалите до покривот, а потоа се упатил кон местото на пукањето. Откако отворил оган, скокнал од зградата и избегал, соопштија официјални лица.

Мотивот за пукањето сè уште е непознат, иако гувернерот на Јута, Спенсер Кокс, го нарече политички атентат. Кирк, кој често одржувал дебати и говори на универзитетските кампуси, се обраќал пред толпа од околу 3.000 луѓе и дискутирал за насилството со оружје во САД во моментите пред да биде застрелан.

„Дали знаете колку трансродови Американци извршиле масовни напади во последните 10 години?“, праша еден член од публиката на настанот, насловен како „Докажи ми дека грешам“.

„Премногу“, одговори Кирк.

Членот на публиката одговори дека имало пет за 10 години и го праша Кирк колку масовни напади имало во тој период.

„Да се ​​брои или да не се брои насилството на бандите?“, праша Кирк пред да се слушне пукотница.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

ФБИ објави нови видеа од осомничениот каде што се гледа неговото бегство по пукањето врз Чарли Кирк

Американските власти и ФБИ упатија итен апел за помош од јавноста додека продолжуваат да го бараат напаѓачот врз конзервативниот активист Чарли Кирк, објавувајќи нови...
Повеќе
Подглавна секција

ФБИ објави фотографии од осомничениот за убиството на Чарли Кирк

ФБИ во Солт Лејк Сити штотуку објавија фотографии од „лице од интерес“ за вчерашното пукање врз Чарли Кирк. Тие бараат помош од јавноста за...
Повеќе

Најнови

Македонија

„Исклучи го говорот на омраза“: Герила инсталација со силна порака во Скопје

Во центарот на Скопје, на малиот сквер кај Ким, денеска беше поставена нова уметничко-активистичка инсталација под наслов „Исклучи го говорот на омраза“. Главниот елемент е огромен прекинувач со димензии 100x200x150 см,...
Повеќе
Македонија

Фотографката Илина Пулејкова меѓу победниците на регионалниот фото-натпревар „Три, четири, сега! Европа е наша!“

Младата македонска фотографка Илина Пулејкова е дел од победниците на регионалниот фото – натпревар, кој се одржа во рамки на кампањата „Три, четири, сега! Европа е наша!“. На натпреварот пристигнаа вкупно...
Повеќе
Подглавна секција

Тројца работници од Непал загинаа во сообраќајка кај Штип

Основното јавно обвинителство Штип изврши увид на лице место на експресниот пат Штип-Радовиш, каде комбе со петмина патници излета од патот и падна од мостот во коритото на Балталичка река, информираат...
Повеќе
Главна секција

Мицкоски во пожарите на Дрисла и Вардариште гледа политика

Пожарот во Дрисла вчера бил под контрола, но изминатата ноќ повторно се распламтил, што според премиерот Христијан Мицкоски укажува дека се работи за подметнат пожар, исто како и тој во Вардариште,...
Повеќе

„Исклучи го говорот на омраза“: Герила инсталација со силна порака во Скопје

Во центарот на Скопје, на малиот сквер кај Ким, денеска беше поставена нова уметничко-активистичка инсталација под наслов „Исклучи го говорот на омраза“. Главниот елемент е огромен прекинувач со димензии...

Фотографката Илина Пулејкова меѓу победниците на регионалниот фото-натпревар „Три, четири, сега! Европа е наша!“

Тројца работници од Непал загинаа во сообраќајка кај Штип

Мицкоски во пожарите на Дрисла и Вардариште гледа политика

Правилникот на МОН е чекор назад во заштитата на децата, реагираат граѓанските организации

ФБИ објави нови видеа од осомничениот каде што се гледа неговото бегство по пукањето врз Чарли Кирк

ИТ Блокада и Академскиот пленум заеднички ја формираат базата на податоци „За денот потоа“

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

„Исклучи го говорот на омраза“: Герила инсталација со силна порака во Скопје

Фотографката Илина Пулејкова меѓу победниците на регионалниот фото-натпревар „Три, четири, сега! Европа е наша!“

Тројца работници од Непал загинаа во сообраќајка кај Штип