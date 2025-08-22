ФБИ изврши претрес во домот на Џон Болтон, поранешниот советник за национална безбедност на Трамп

Службеник на ФБИ изјави: „ФБИ спроведува судски овластена активност во областа. Нема закана за јавната безбедност“, но одби да коментира за Болтон, според NBC. Таа изјава укажува дека судија го одобрил претресот на резиденцијата на Болтон

Агенти на ФБИ во извршија претрес во домот на поранешниот советник за национална безбедност на претседателот Доналд Трамп, Џон Болтон, во Мериленд, пренесува Си-Ен-Би-Си.

Рацијата е дел од „истрага за национална безбедност во потрага по класифицирани записи“, изјави лице запознаено со ова прашање за NBC News.

Службеник на ФБИ изјави: „ФБИ спроведува судски овластена активност во областа. Нема закана за јавната безбедност“, но одби да коментира за Болтон, според NBC. Таа изјава укажува дека судија го одобрил претресот на резиденцијата на Болтон.

Директорот на ФБИ, Кеш Пател, напиша на Твитер: „НИКОЈ не е над законот… @FBI агенти на мисија“ околу 7 часот наутро по источно време, во исто време кога неговите агенти наводно пристигнале во резиденцијата на Болтон во Бетезда, во близина на Вашингтон.

Генералниот обвинител Пам Бонди го ретвитна твитот на Пател, пишувајќи: „Безбедноста на Америка не е предмет на преговори. Правдата ќе се спроведува. Секогаш.“

А заменик-директорот на Пател во ФБИ, Ден Бонгино, во својот пост на X напиша: „Јавната корупција нема да се толерира.“

Њујорк пост прв објави за рацијата.

Пател нареди истрага против Болтон, според Пост, кој цитираше функционер од администрацијата на Трамп.

Трамп претходно беше обвинет во федералниот суд во Флорида по обвиненија поврзани со неговото чување класифицирани владини записи во неговиот клуб Мар-а-Лаго во Палм Бич откако ја напушти Белата куќа во јануари 2021 година, и со неговите напори да го спречи нивното снимање од страна на владини службеници.

Министерството за правда го отфрли тој случај кон крајот на 2024 година, кратко откако Трамп беше избран за претседател, поради политиката на одделот против гонење на актуелни претседатели.

Министерството за правда го тужеше Болтон во 2020 година во обид да го блокира објавувањето и продажбата на неговата книга „Собата каде што се случи“, која беше осудувачки опис на неговото време додека беше советник за национална безбедност на Трамп од 2018 до 2019 година, за време на првиот мандат на Трамп во Белата куќа. Тужбата беше поднесена во текот на последната година од тој мандат на Трамп.

Адвокат на Министерството за правда му рече на судијата таа година дека книгата е „флагрантно кршење“ на договорот на Болтон да не пишува за доверливи работи.

Министерството ја отфрли тужбата во јуни 2021 година, пет месеци откако тогашниот претседател Џо Бајден ја презеде функцијата.

Болтон беше амбасадор на САД во Обединетите нации за време на администрацијата на претседателот Џорџ В. Буш.