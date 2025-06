Фараж и Рама во жестока вербална пресметка: „Албанците не се таблоидна статистика за пост-Брегзит театар“

Жестока вербална расправија се разгоре меѓу лидерот на британската партија Реформа, Најџел Фараж, и албанскиот премиер Еди Рама, откако Рама во интервју за Гардијан ја критикуваше политиката на Обединетото Кралство за бегалците и третите земји, оценувајќи ја како „симптом на многу мрачно место“ во кое се наоѓа Британија денес.

„Фактот што Обединетото Кралство сериозно разговара за трансфер на бегалци во трета земја покажува дека нешто е сериозно нарушено. Ова не е земјата што ја знаевме, не е Обединетото Кралство на Винстон Черчил“, изјави Рама во интервјуто за Гардијан, додавајќи дека не може да прифати дека „Албанија е местото каде што Британија ги носи луѓето што сака да ги отстрани“.

Изјавата на Рама предизвика бурна реакција од страна на Најџел Фараж, кој во емисија на ГБ њуз изјави:

По оваа изјава, Рама му одговори директно преку социјалната мрежа X (поранешен Твитер), каде што го оспори тврдењето на Фараж со конкретни податоци:

Рама понуди „јавен договор“:

Фараж потоа одговори на својот профил на X:

Рама не остана покусо. Во својата финална објава на X, го покани Фараж во Тирана:

Тој ја оспори и статистиката на Фараж пишувајќи оти бројката од 53.000 Албанци во Обединетото Кралство е особено смешна. Според него, реалната бројка е многу поголема, можеби дури и 140.000. Како што рече, ако тоа е точно, тогаш помалку од еден од 100 Албанци се во затвор, прашувајќи го Фараж колкумина од нив „се осудени за нешта што немаат врска“ со британскиот „застарен имиграциски систем“.

Dear @Nigel_Farage,

My Catholic grandmother, God rest her soul, used to remind me of the Latin proverb: Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. That I guess goes something like: To err is human, but to persist in error is diabolical.

So instead of bothering the already… https://t.co/9d10EQgryV pic.twitter.com/d6rm3x9W4A

— Edi Rama (@ediramaal) June 29, 2025