Европските возачи се соочуваат со плаќање дополнителни 220 евра годишно за гориво поради порастот на цените на нафтата предизвикан од војната во Иран, предупредуваат аналитичарите. Одржливата цена на нафтата од 100 долари за барел, нивото забележано во понеделник, би значело дека возачите во ЕУ ќе плаќаат 55 милијарди евра повеќе во текот на една година, проценуваат истражувачите од тинк-тенкот за транспорт и животна средина (T&E). Тоа е еквивалентно на просек од 220 евра за секој возач, при што возачите со поголема километража се соочуваат со уште поголеми зголемувања. Проценката е направена со споредување на податоците од 2022 година, кога руската инвазија на Украина ја крена цената на нафтата на границата од 100 долари, со податоци од 2017-2019 година.

Во Велика Британија, аналитичарите од Одделот за енергетска и климатска интелигенција (ECIU) проценуваат дека 100 долари за барел нафта значат дека британските возачи кои поминуваат 8.000 милји годишно се соочуваат со скок на годишните трошоци за гориво од 140 фунти. Оваа пресметка се базира на споредба со цените на горивата на почетокот на март, пред САД и Израел да го нападнат Иран.

Електричните возила веќе се значително поевтини за гориво од возилата на бензин или дизел, но порастот на цените на нафтата дополнително го проширува јазот. Во Велика Британија, годишната заштеда веќе беше 870 фунти годишно, но би скокнала на повеќе од 1.000 фунти годишно со цена на нафтата од 100 долари, соопшти ECIU.

7,7 милиони електрични автомобили на патиштата во ЕУ денес веќе ја намалуваат потрошувачката на нафта, но со цена на нафтата од 100 долари, европските електрични возачи би заштедиле околу 40 милиони евра дневно, според T&E. Цената на суровата нафта Брент беше 91 долар во среда наутро, а нејзината идна цена зависи од времетраењето на прекинот во снабдувањето.

„Зависноста на Европа од нафта создава геополитичка премија секогаш кога има глобална нестабилност“, рече Ентони Фрогат од T&E. „Ова ќе продолжи да врши притисок врз домаќинствата и да ја осакатува европската економија, освен ако структурно не ја прекинеме нашата зависност од увезени фосилни горива. Доналд Трамп и неговите пријатели во Русија и Саудиска Арабија имаат многу моќ, но едно нешто што не го контролираат е ветерот и сонцето. Европа сега мора да им даде приоритет на електричните возила, топлинските пумпи и обновливата енергија за да се осигури дека ова никогаш повеќе нема да се случи.“

Колин Вокер, од ECIU, рече: „Сето тоа премногу потсетува на скокот на цената на нафтата по руската инвазија на Украина и е силен потсетник дека Велика Британија нема вистинска контрола врз цената на нафтата. Имаше многу разговори за енергетската безбедност и дупчењето во Северното Море, но јасната реалност е дека тоа нема да ги направи овие редовни ценовни шокови попристапни за британските возачи.“

Шоковите на цените на нафтата се исклучително профитабилни за нафтените компании и петродржавите. Во 2022 година, со цена на нафта од 100 долари за барел, петте најголеми компании во сопственост на акционери – BP, Shell, TotalEnergies, Chevron и ExxonMobil – остварија речиси 200 милијарди долари профит. Нафтената и гасната индустрија како целина остварувала околу 1 билион долари годишно чиста добивка секоја година во последниот половина век, а значително повеќе во годините со повисоки цени.

Регулативата за неочекувана добивка од енергијата во ЕУ врати дел од профитот во 2022 и 2023 година, но сега е укината. ЕУ треба да биде подготвена брзо да ја воведе повторно во случај на долгорочни повисоки цени на енергијата, соопшти T&E. Данокот на неочекувана добивка останува на сила во Велика Британија, а канцеларката, Рејчел Ривс, е предупредена од експерти дека одговорот на повиците од индустријата за негово олеснување нема да направи ништо за потрошувачите во тешка ситуација.

Дополнителните 55 милијарди евра што ги платија возачите од ЕУ во 2022 година ќе беа уште повисоки доколку владите на ЕУ не се откажеа од 30 милијарди евра намалување на давачките за гориво, субвенција за фосилни горива што во суштина ја плаќаат даночните обврзници, соопшти T&E.

Бројни зелени политики низ Европа се ослабени во последниве години, а десничарските политичари тврдат дека ова заштедува трошоци. Проектот за безбедност во транзицијата проценува дека енергетскиот шок од 2022 година ги чинел ЕУ и Велика Британија 1,8 трилиони долари помеѓу 2022 и 2025 година.

Официјалните советници на британската влада за климата изјавија во среда дека постигнувањето на целта за нето нула емисии на Велика Британија до 2050 година би чинело помалку од еден нафтен шок, како оној од војната во Украина, и би ја заштитило земјата од идните скокови на цените на нафтата.

„Повлекувањето на политиките и мерките за постигнување на климатските цели, како што е постепеното укинување на автомобилите на фосилни горива до 2035 година или одложувањето на спроведувањето на цената на јаглеродот на ЕУ за греење и горива, само ќе нè направи помалку безбедни“, рече Фрогат.