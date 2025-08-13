сре, 13 август, 2025

Европските лидери стравуваат дека Украина ќе биде изиграна на средбата меѓу Трамп и Путин

Европските лидери нагласуваат дека не треба да има договор за Украина без учество на Украина

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

Претседателите Доналд Трамп и Владимир Путин на средба во Белата куќа во јули 2018 година | Фото: Белата куќа (The White House), јавен домејн, Викимедија комонмс

Европските и украинските лидери денеска ќе разговараат со американскиот претседател Доналд Трамп пред неговата средба со рускиот претседател Владимир Путин, и ќе се обидат да предупредат опасностите од изигрување на интересите на Кијив во напорите за прекин на огнот.

Видео конференцијата меѓу Трамп, украинскиот претседател Володимир Зеленски и лидерите на Германија, Финска, Франција, Велика Британија, Италија, Полска и Европската Унија се очекува да се одржи во 12:00 часот по Гринич, изјави портпарол на германската влада.
Генералниот секретар на НАТО, исто така, ќе присуствува на конференцијата, организирана од германскиот канцелар Фридрих Мерц.
Украина се надева дека состанокот ќе послужи како европска противтежа на самитот во Алјаска.
Европските лидери, кои се претпазливи да не го предизвикаат гневот на Трамп, постојано нагласуваат дека ги поздравуваат неговите мировни напори, истовремено нагласувајќи дека не треба да има договор за Украина без учество на Украина.

Трамп е домаќин на Путин, на разговорите што ќе се случат на Алјаска во петок, за кои американскиот претседател рече дека ќе послужат како средба за оптимистичко размислување во неговите напори да се стави крај на руско-украинската војна.
Трамп минатата недела се согласи на првиот самит меѓу САД и Русија од 2021 година, откако рече дека неговиот претставник постигнал голем напредок на разговорите во Москва.
Претседателот на САД вели дека и Кијив и Москва ќе мора да отстапат земја за да се стави крај на војната. Руските трупи веќе окупираа речиси една петтина од Украина.
Непредвидливоста на тоа како ќе се одвива самитот ги поттикна европските стравувања дека лидерите на САД и Русија би можеле да донесат далекусежни одлуки, па дури и да се обидат да ја принудат Украина на неповолен договор.
„Сега се фокусираме на тоа да се осигураме дека тоа нема да се случи, да се ангажираме со американските партнери и да останеме координирани и обединети на европска страна. Сè уште има многу време до петок“, рече еден висок функционер од источна Европа.
Администрацијата на Трамп вчера ги ублажи очекувањата за голем напредок кон прекин на огнот.
Европски функционери изјавија за Ројтерс дека гледаат ризик од постигнување договор што е неповолен за Европа и безбедноста на Украина. Тие рекоа дека европското единство би било од витално значење ако тоа се случи.

Прес-секретарката на Белата куќа, Каролин Ливит, им рече на новинарите во вторникот дека намената на средбата е за Трамп да чуе што е потребно за да се постигне договор.

