Европските лидери со поддршка за Украина и Зеленски: Стоиме со вас!

Десетици лидери на европските земји вечерва изразија поддршка за Украина и за претседателот Володимир Зеленски по неговата расправија со претседателот и потпретседателот на САД, Доналд Трамп и Џеј Ди Венс во Белата куќа по што изгледа дека изгледите за договор за мир под покровителство на САД доживеаа колапс.

Реагираа претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, министерката за надворешни работи на Германија, Аналена Бербок, Полска, Луксембург, Финска, Шпанија, Естонија, Холандија, Шведска, Норвешка, Литванија, Летонија сите заедно ѝ порачаа на Украина дека не е сама и дека заедно со неа ќе работат на праведен и траен мир.

„Вашето достоинство ја покажува храброста на украинскиот народ. Бидете силни, бидете храбри, бидете бестрашни. Никогаш нема да бидете сами, драг претседателе Зеленски. Ќе продолжиме да работиме со вас на праведен и траен мир“, напиша претседателката на Европската комија, Урсула фон дер Лајен.

Your dignity honors the bravery of the Ukrainian people. Be strong, be brave, be fearless.

You are never alone, dear President @ZelenskyyUa. We will continue working with you for a just and lasting peace. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2025

Поддршка за Украина изрази и претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта повторувајќи ја пораката од фон дер Лајен.

Едгарс Ринкевичс, претседателот на Летонија, исто така, регираше на социјалната мрежа X (Твитер), посочувајќи дека Украина е жртва на руската агресија.

„Војната ја води со помош на многу пријатели и партнери. Не треба да штедиме напори за праведен и траен мир. Дипломатијата понекогаш е уметност на невозможното во тешки околности. Летонија стои со Украина“, напиша Ринкевичс.

Ukraine is a victim of the Russian aggression. It fights the war with the help from many friends and partners. We need to spare no effort for just and lasting peace. Diplomacy sometimes is the art of the impossible in difficult circumstances. Latvia stands with Ukraine 🇱🇻 🇺🇦 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 28, 2025

Министерката за надворешни работи на Финска, Елина Валтонен, исто така регираше преку твит, велејќи дека „Финска стои со народот и правото на народот да избира. Во Украина народот одбра слобода. Ние стоиме со Украина“.

Finland stands with the people and the people’s right to choose. In Ukraine, people have chosen freedom. We stand by Ukraine. 🇫🇮🇺🇦 — Elina Valtonen (@elinavaltonen) February 28, 2025

Премиерот на Полска Доналд Туска напиша: Драг Владимир Зеленски, драги украински пријатели, вие не сте сами.

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025

Високата претставничка на ЕУ за надворешни работи и безбедноста политика Каја Калас напиша дека Украина е Европа!

„Ние стоиме со Украина. Ќе ја зголемиме нашата поддршка за Украина за да можат да продолжат да се справуваат со агресорот. Денеска стана јасно дека на слободниот свет му треба нов лидер. Сега е наш ред, Европејци, да го прифатиме предизвикот“, напиша Калас.

Ukraine is Europe!

We stand by Ukraine. We will step up our support to Ukraine so that they can continue to fight back the agressor. Today, it became clear that the free world needs a new leader. It’s up to us, Europeans, to take this challenge. — Kaja Kallas (@kajakallas) February 28, 2025

Министерот за надворешни работи на Естонија, Маргуис Тсакна, посочи дека зборувал со неговиот украински колега Анриј Сибиха и го уверил дека „Естонија ќе ја поддржува Украина без разлика на сè. Украина не е сама“.

I just had a call with my friend & 🇺🇦 colleague @andrii_sybiha where I reassured Estonia’s support to Ukraine whatever it takes 🇪🇪🤝🇺🇦 Ukraine is not alone. pic.twitter.com/ncjyXekByY — Margus Tsahkna (@Tsahkna) February 28, 2025

Реагираше и премиерот на Луксембург, Лук Фриден, кој напиша: „Луксембург стои со Украина. Вие се борите за вашата слобода и меѓународен поредок базиран на правила“.

Luxembourg stands with Ukraine. You are fighting for your freedom and a rules based international order. 🇱🇺🇺🇦 — Luc Frieden (@LucFrieden) February 28, 2025

Министерот за надворешни работи на Кралството Холандија, Каспер Велдкамп, исто така рече дека зборувал со неговиот украински колега и ја повторил неговата целосна поддршка за Украина: за што и да е потребно и колку долго и да е потребно.

Just spoke to my dear Ukrainian friend and colleague @andrii_sybiha. I reiterated my full support for #Ukraine: whatever it takes, for as long as it takes. 🇳🇱🇺🇦 pic.twitter.com/v6rfhl4lCy — Caspar Veldkamp (@ministerBZ) February 28, 2025

Премиерот на Чешка, Петр Фиала напиша: Стоиме со Украина и на страната на слободниот свет!

We stand with Ukraine and on the side of the free world! — Petr Fiala (@P_Fiala) February 28, 2025

Истото го стори и премиерт на Норвешка, Јонас Гар Стор: Стоиме со Украина во нивната фер борба за праведен и траен мир.

We stand by Ukraine in their fair struggle for a just and lasting peace. 🇺🇦🇳🇴 — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) February 28, 2025

Премиерот на Шведска, Улф Кристенсон напиша: Шведска стои со Украина. Вие не се борите само за својата слобода, туку и за слободата на цела Европа. Слава Украини!

Sweden stands with Ukraine. You are not only fighting for your freedom but also for all of Europe’s. Slava Ukraini! 🇺🇦 — SwedishPM (@SwedishPM) February 28, 2025

Германската министерка за надворешни работи Аналена Бербок исто така изрази силна поддршка за Украина:

„Украина не е сама. Германија заедно со нашите европски сојузници стои обединета покрај Украина – и против руската агресија. Украина може да се потпре на непоколебливата поддршка од Германија, Европа и пошироко. Нивната одбрана на демократијата и нивната потрага по мир и безбедност е и наша“, напиша Бербок.

Ukraine is not alone. Germany together with our European allies stands united alongside #Ukraine – and against the Russian aggression. Ukraine can build on unwavering support from Germany, Europe and beyond. Their defence of democracy & their quest for peace & security is ours. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) February 28, 2025

Реагираа и германскиот канцелар во заминување, Олаф Шолц, но и новиот канцелар кој што минатата недела победи на изборите во Германија, Фридрих Мерц.

„Драг Володимир Зеленски, ние стоиме со Украина во добри и во времиња кои се предизвик. Мораме да правиме разлика меѓу агресорот и жртвата во оваа ужасна војна“, напиша Мерц.

Dear Volodymyr @zelenskyyua, we stand with #Ukraine in good and in testing times. We must never confuse aggressor and victim in this terrible war. (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) February 28, 2025

Канцеларот во заминување, Олаф Шолц, напиша: „Никој не сака мир повеќе од Украинците. Затоа, работиме на заеднички пат кон траен и праведен мир. Украина може да се потпре на Германија – и на Европа“.

Nobody wants peace more than the Ukrainians do. Therefore we are working on a common path to a lasting and just peace. Ukraine can rely on Germany – and on Europe. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 28, 2025

Претседателот на Франција, Емануел Макрон, исто така испрати јасна порака: „Постои агресор: Русија, постојат луѓе кои се нападнати: Украина. Сите бевме во право кога ѝ помогнавме на Украина и кога ѝ воведовме санкции на Русија пред три години и продолжуваме да го правиме тоа. Ние и Американците, Европејците, Канаѓаните, Јапонците и многу други. Ви благодарам на сите кој помогнавте и продолжувате да помагате. И почит за оние кои се борат уште од почетокот. Бидејќи тие се борат за нивното достоинство, нивната независност, за нивните деца и безбедноста на Европа.

Il y a un agresseur : la Russie. Il y a un peuple agressé : l’Ukraine. Nous avons tous eu raison d’aider l’Ukraine et de sanctionner la Russie il y a trois ans et de continuer à le faire. Nous, c’est les Américains, les Européens, Canadiens, Japonais et plusieurs autres.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 28, 2025

Поддршка за Украина изрази и премиерот на Канада, Џастин Трудо: „Русија нелегално и неоправдано ја нападна Украина. Веќе три години, Украинците се борат со храброст и отпорност. Нивната борба за демократија, слобода и суверенитет е борба која што е важна за сите нас. Канада ќе продолжи да ја поддржува Украина и Украинците да постигнат праведен и траен мир“.

Russia illegally and unjustifiably invaded Ukraine. For three years now, Ukrainians have fought with courage and resilience. Their fight for democracy, freedom, and sovereignty is a fight that matters to us all. Canada will continue to stand with Ukraine and… — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 28, 2025

Премиерот на Хрватска, Андреј Пленковиќ напиша: „Хрватска знае од сопственото искуство дека само праведен мир може да биде и траен мир. Хрватската влада цврсто стои до своите верувања дека на Украина ѝ треба таков мир – мир кој значи суверенитет, територијален интегритет, и безбедна Европа“.

Croatia knows from its own experience that only a just peace can last. The Croatian Government stands firm in its belief that Ukraine needs such a peace – a peace that means sovereignty, territorial integrity, and a secure Europe.

🇭🇷🇺🇦 @ZelenskyyUa — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) February 28, 2025

Претседателката на Словенија, Наташа Пирц Мусар изрази недвосмислена поддршка за Украина: „Словенија ги почитува принципите и почитта за меѓународното право и меѓународните односи. Она што го посведочивме во Овалната соба денеска ги подрива овие вредности и основите на нашата дипломатија. Стоиме цврсто во поддршка на суверенитетот на Украина. Повторуваме, Русија е агресорот. Наш императив е да ги чуваме и гаиме демократските идеали, обезбедувајќи дека тие се рефлектираат во нашите дела и односите на глобалната сцена. Време е Европа да го преземе водството на патот кон мирот во Украина. Со почитување на меѓународното право, Повелбите на ОН, правичноста и пред сè … пристојноста“.

Slovenia upholds the principles and respect of international law and international relations. What we witnessed in the Oval Office today undermines these values and the foundations of diplomacy. We stand firmly in support of Ukraine’s sovereignty. We repeat, Russia is the… — Nataša Pirc Musar (@nmusar) February 28, 2025

Претседателката на Молдавија, Маја Санду: „Вистината е едноставна. Русија ја нападна Украина. Русија е агресорот. Украина ја брани својата слобода – и нашата. Ние стоиме со Украина“.

The truth is simple. Russia invaded Ukraine. Russia is the aggressor. Ukraine defends its freedom—and ours. We stand with Ukraine. — Maia Sandu (@sandumaiamd) February 28, 2025

Претсдателот на Литванија, Гитанас Науседа: „Украина, никогаш нема да ве оставиме сами“.

Ukraine, you’ll never walk alone. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 28, 2025

Премиерот на Шпанија, Педро Санчез напиша „Украина, Шпанија стои со вас“ на шпански, англиски и украински јазик.