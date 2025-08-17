Европските лидери ќе го придружуваат Зеленски на преговорите со Трамп, ќе бараат гаранции за безбедноста на Украина

Германскиот канцелар Фридрих Мерц, францускиот претседател Емануел Макрон и британскиот премиер Кир Стармер беа домаќини на состанок на сојузниците за да ја зајакнат позицијата на Володимир Зеленски, еден ден пред разговорите со американскиот претседател Доналд Трамп. Тие се надеваат цврсти безбедносни гаранции за Украина, што би вклучувало улога и на САД, во преговорите за прекин на огнот со Русија.

Европските лидери ќе го придружуваат Зеленски на утрешната средба со Трамп во Вашингтон, како поддршка додека американскиот претседател врши притисок врз Украина да прифати брз мировен договор со отстапка на територии.

Претседателот Трамп се сретна со рускиот претседател Владимир Путин, со кого разговараше за предлозите Русија да се откаже од мали делови од окупираната Украина во замена за тоа Украина да отстапи дел од утврденото земјиште на исток и да ги замрзне фронтовските линии на други места.

На прв поглед, некои од барањата на Путин би биле многу тешки за прифаќање за Украина, што ќе отвори простор за потенцијално проблематични разговори за ставање крај на најсмртоносната војна во Европа во последните 80 години, која трае 3,5 години и уби или повреди повеќе од еден милион луѓе.

Европските сојузници се заинтересирани да му помогнат на Зеленски да избегне повторување на неговиот последен состанок во Овалната соба, во февруари. Тоа заврши катастрофално, при што Трамп и потпретседателот Џ.Д. Венс јавно го нападнаа украинскиот лидер, обвинувајќи го дека е неблагодарен.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, исто така, ќе отпатува во Вашингтон, како и финскиот претседател Александар Стаб и италијанската премиерка Џорџија Мелони.

„Разговорите ќе се однесуваат, меѓу другото, на безбедносните гаранции, територијалните прашања и континуираната поддршка за Украина во нејзината одбрана од руската агресија“, се вели во соопштението на германската влада за патувањето во Вашингтон.

Европските сили сакаат да помогнат во организирањето на трилатерален состанок меѓу Трамп, Путин и Зеленски за да се осигурат дека Украина има место на масата за да ја обликува својата иднина.

Тие исто така сакаат безбедносни гаранции за Украина со вклучување на САД и можност да го зголемат притисокот врз Москва доколку е потребно.

„Тие ќе објаснат што сметаат дека е суштинско во однос на безбедносните гаранции: што можат да направат самите, што паѓа на коалицијата, а исто така и што очекуваат од Соединетите Американски Држави“, рече претставник на европската влада.

Од своја страна, Путин го информираше својот близок сојузник, белорускиот претседател Александар Лукашенко, за разговорите за Алјаска, а разговараше и со претседателот на Казахстан, Касим-Јомарт Токаев. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров во саботата оствари телефонски разговори со своите турски и унгарски колеги.

Унгарија е противник во Европската Унија против напорите на блокот да го изолира Путин откако тој испрати трупи во Украина во целосна инвазија во февруари 2022 година. Турција се обиде да одржи отворени дипломатски канали и со Украина и со Русија.