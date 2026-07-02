Европскиот парламент, Советот на Европската унија и Европската комисија ја добија наградата за 2026 година на Омбудсманот во категоријата „извонредност во отворената администрација“ за алатката EU Law Tracker, соопшти Европскиот парламент.

Наградата ги одликува проектите на институции, тела или агенции на ЕУ што промовираат добра администрација и имаат позитивно влијание врз животот на граѓаните.

EU Law Tracker е онлајн алатка што ги собира клучните законодавни информации на едно место. Ја развиле трите институции во соработка со Канцеларијата за публикации.

Со алатката граѓаните можат да го следат носењето на европските закони од почеток до крај преку временска линија и да пристапат директно до поврзаните документи.

Во соопштението се наведува дека целта е процесот на донесување европски закони да биде потранспарентен, поотворен и подостапен.

Од 30 април 2024 година пилот-верзијата на EU Law Tracker обезбедува целосен преглед на обичните законодавни постапки, кои се главниот начин на кој се усвојуваат законите на ЕУ.

Алатката нуди и прилагодлива функција за пребарување, како и ажурирања во реално време за нови случувања и неодамна објавени документи.

Во неа е вклучен и Joint Declaration Tracker, кој ги следи предлозите што спаѓаат под 2026 Joint Declaration on Legislative Priorities.

Според соопштението, по техничкото финализирање кон крајот на 2025 година и почетокот на 2026 година, алатката сега е целосно оперативна и се воведува на сите официјални јазици на ЕУ.

Извор: Европски парламент