Премиерот Христијан Мицковски, на новинарско прашањ кои се следните конкретни чекори за да се отпочнат преговорите со Европската Унија, одговори дека позицијата е јасна и дека иднината на земјава е во рамките на ЕУ, но дека тој и македонските граѓани имаат чувство дека процесот на преговори се билатеризирал, што за возврат го прави многу тежок.

Тој потсети дека процесот за влез во ЕУ, беше започнат пред 26 години со потпишувањето на договорот за стабилизација и асоцијација, пред 21 година земјата официјално стана кандидат, а во 2009 година го доби првиот позитивен извештај од Европската Комисија за отпочнување на преговорите, но, според него, поради билатералните прашања процесот се преворил во „приказна без крај“.

„Попатно, ќе ве потсетам дека ние го променивме своето знаме, ги променивме своите банкноти, неколку пати и Уставот беше сменет, а последно го променивме и уставното име. Зарем има втор пример во ЕУ кој може да каже дека направил нешто приближно онака како ние во името на европските интеграции!? Нема таков пример. Сега од нас повторно се бара промена на Уставот“, изјави Мицкоски без да прецизира на кои точно промени мисли.

Мицкоски додаде дека Владата е подготвена да седне на маса со сојузниците и соседите за надминување на спорот со Бугарија, но нагласи дека приоритет се гаранциите од Европскиот совет за заштита на идентитетот и обезбедување дека нема да се отвораат нови билатерални прашања. Во суштина ваквите гаранции се невозможни бидејќи секоја од членките на ЕУ може да има забелешки во текот на преговарачкиот процес.

„Нашата позиција е многу јасна, дека ние сме подготвени како Влада да седнеме на маса со нашите сојузници, соседи во случајот, и да разговарамне за надминување на овој проблем. Но, она што е поважно се гаранциите од Европскиот совет за нашиот идентитет и дека нема да има други билатерални прашања кои некој може да ги отвори“, изјави тој.

Мицкоски се осврна и на статусот на македонската дијаспора во Бугарија посочувајќи дека таа сè уште нема институционално признавање, иако, како што рече, Европскиот суд за човекови права во Стразбур донел 13 пресуди со кои се бара од источниот сосед да овозможи нејзино формално признавање.

„Имаме чувство дека процесот се билатеризира, а ние сме жртви на булинг којашто го прави земја-членка по принципот ние сме внатре, а вие сте надвор, ако сакате да бидете внатре мора да ги прифатите нашите услови, во спротивно ќе останете надвор. А тие услови, немаат ништо заедничко со Копенхашките критериуми“, посочи тој.

Премиерот ја даде оваа изјава на заедничка прес-конференција со автрискиот канцелар, Кристијан Стокер.