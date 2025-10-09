чет, 9 октомври, 2025

Европскиот парламент денеска ќе гласа за две инцијативи за недоверба на Европската комисија

Иницијативата за недоверба доаѓа од десничарската група Патриоти за Европа и од екстремната Левица

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

Зградата на Европската комисија во Брисел | Фото: Мета.мк

Европскиот парламент денеска во Стразбур во две одвоени гласања ќе треба да се изјасни за двете инцијативи за изгласување недоверба на Европската комисија на Урсула фон дер Лајен.  Иницијативата за недоверба доаѓа од десничарската група Патриоти за Европа и од екстремната Левица, за која европратениците дебатираа на почетокот на неделата.

Претседателот на Патриоти за Европа, Жордан Бардела порача дека гласањето против Европската комисија нема да ја уништи Европа, туку ќе ја спаси.

„Тоа е глас против Европа на Макрон, против Европа на Фон дер Лајен, а пред се тоа е глас за опстанок на Европа на слободните нации“, рече Бардела и додаде дека ЕУ под водство на Фон дер Лајен се движи брзоплето и безглаво без да знае каде оди, а дополнително Еврокомисијата продолжува со политиката на, како што рече, смешното проширување.

Бардела обвини и дека со склучувањето на договорите за трговија со Меркосур и САД, Еврокомисијата потпишала трговско предавство на Европа, а дека со нејзините илјадници нови законски акти ја направила ЕУ светски шампион во бирократијата.

Според копретседателката на Левица, Манон Обри, Фон дер Лајен мора да замине од функцијата затоа што капитулирала пред американскиот претседател Доналд Трамп, поддржувајќи го неговиот неоклонијален план за Газа и ја довела Унијата во вазална позиција правејќи економски отстапки во корист на САД.

Обри нагласи дека Фон дер Лајен мора да замине и затоа што е соучесник во геноцидот во Газа, и одбива да ги прекине трговските односи со Израел и да воведе ембарго за оружје.

Одговарајќи на наводите изнесени во образложенијата на иницијативите, Фон дер Лајен обвини дека противниците на ЕУ се трудат да поттикнат поделби и да ги искористат тие поделби против самата Унија. Според неа, токму рускиот претседател Владимир Путин не ја крие својата радост и поддршка за она што за него го работат сите негови послушници во Европа.

„Тоа е најстариот трик – сеење поделби, ширење дезинформации, правење жртвено јагне. Сето тоа, за да ги сврти Европејците едни против други. Да го спуштиме нашиот гард додека се бориме едни против други. Да ја ослабнеме нашата решителност и нашата отпорност. Тоа е стапица и едноставно не можеме да паднеме на неа“, нагласи Фон дер Лајен.

За да бидат прифатени, иницијативите треба да добијат поддршка од најмалку две третини од пратениците што ќе учествуваат во гласањето.

Ова е второ гласање за недоверба на Еврокомисијата за помалку од три месеци, откако во јули европратениците ја отфрлија сличната иницијатива на романскиот десничарски европратеник Георге Пипереа.

