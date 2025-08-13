Европската вселенска агенција го лансираше првиот сателит од новата генерација за метеоролошко следење

Европската вселенска агенција (ЕСА) и Европската организација за експлоатација на метеоролошки сателити (ЕУМЕТСАТ) успешно го лансираа сателитот MetOp-SG-A1, првиот од новата генерација метеоролошки сателити за поларна орбита. Лансирањето беше извршено на 13 август 2025 година, во 02:37 часот по средноевропско време, со ракета Ariane 6 од европската вселенска база во Куро, Француска Гвајана. Неколку часа подоцна беше потврдено целосното активирање на сателитот и распоредувањето на неговите соларни панели.



MetOp-SG-A1 е тежок околу 4 тони и е опремен со напредни инструменти за набљудување на атмосферата, океаните и земјината површина, со цел подобрување на прогнозите за времето, следењето на климата и квалитетот на воздухот. Меѓу нив се новата генерација инфрацрвен атмосферски звучник (IASI-NG), микробранов звучник (MWS), мултиспектрален радиометар (METimage), инструмент за радио окултација и спектрометарот Sentinel-5 од програмата на ЕУ „Коперникус“.

Програмата MetOp Втора Генерација (MetOp-SG) предвидува лансирање на три пара сателити кои заедно ќе обезбедуваат глобални податоци најмалку до средината на 2040-тите. Следниот сателит, MetOp-SG-B1, е планиран за лансирање во 2026 година.

Директорот на ЕУМЕТСАТ, Фил Еванс, истакна дека Европа во последните години се соочува со сè поекстремни временски појави, со големи човечки и економски загуби.

„MetOp-SG-A1 ќе им обезбеди на националните метеоролошки служби податоци и алатки кои ќе помогнат во заштита на животите, имотот и економијата, како и во зголемување на отпорноста на климатските промени“, рече Еванс, додавајќи дека сателитот е дел од заедничкиот поларен систем со американската агенција NOAA.

Директорката за набљудување на Земјата во ЕСА, Симонета Чели, нагласи дека ова лансирање е резултат на тесната соработка меѓу ЕСА, ЕУМЕТСАТ, Европската комисија и европската индустрија. Таа посочи дека MetOp-SG ќе обезбеди значително подобрување на временските прогнози и ќе придонесе кон поефикасно следење на климатските промени во време на зголемена непредвидливост на времето.

Од Европската комисија истакнаа дека инструментот Sentinel-5 ќе овозможи секојдневно глобално мерење на загадувањето на воздухот и состојбата на атмосферата. Овие податоци ќе се користат преку сервисите на „Коперникус“ за мониторинг на атмосферата и климата, овозможувајќи креирање на политики и мерки базирани на точни научни информации.

Со MetOp-SG-A1 започнува ново поглавје во европската метеорологија и климатска наука, со значење и за Македонија, која преку членството во EUMETSAT и користењето на податоците од „Коперникус“ добива директен пристап до најсовремените информации за прогнозата на времето, следењето на екстремни временски појави и проценките за квалитетот на воздухот.