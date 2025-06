Европската Унија ја одбележува 40-годишнината на знамето на Европа, објави Урсула фон дер Лајен

Претседателката на Европската Комисија Урсула фон дер Лајен, потсети на дека 29 јуни е важен ден во европската историја.

„На 29 јуни 1985 година, европските лидери одбраа симбол што ќе го издржи тестот на времето. Дванаесет златни ѕвезди во круг. Моќен симбол за тоа кои сме и кои се нашите вредности: единство и мир, демократија и солидарност. Денес, го прославуваме 40-те години на нашето заедничко знаме“, напиша Фон дер Лајен на нејзиниот профил на мрежата Х.

🇪🇺 On 29 June 1985, European leaders chose a symbol that would stand the test of time.

Twelve golden stars in a circle.

A powerful symbol of who we are and what we stand for: unity and peace, democracy and solidarity.

Today, we celebrate 40 years of our common flag. pic.twitter.com/jsItEjalDg

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 29, 2025