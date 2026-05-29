Фон дер Лајен изјави дека двата тима „се согласиле за многу конкретни проекти што ќе поддржат клучни сектори, како што се, на пример, енергетиката, домувањето, но исто така и транспортот и малите и средните претпријатија, само за да наброиме неколку“, пренесува Гардијан.

„Во зависност од реформите што се усвојуваат и инвестициите што се спроведуваат. Со голема среќна сум што денес објавувам дека можеме да ослободиме 10 милијарди евра за Унгарија“, вели таа.

Петер Маѓар ја постигна првата масовна победа од неговиот премиерски мандат, бидејќи успеа да постигне политички договор со комисијата за средствата што инаку би истекувале на крајот на август.

Одговарајќи, унгарскиот премиер Маѓар им се заблагодарува на Фон дер Лајен и на ЕУ за досегашниот напредок во разговорите, велејќи дека многумина се сомневале дали ова може да се направи за толку кратко време.

„Имаше некои моменти кога мислев дека е толку безнадежно и не е изводливо толку брзо, и сè, но ние сме тука и сме многу среќни“, вели тој.

Преминувајќи на унгарски, тој вели дека исполнил едно од централните ветувања од неговата изборна кампања, додека ја слави одлуката за отклучување на средства „што унгарскиот народ заслужува“ да ги добие.

Тој намерно се фокусира на борбата на новата влада против корупцијата, за која вели дека била на „неверојатно ниво“ под претходната администрација.

„Три или четири недели беа доволни за нас да го завршиме она што претходната влада на Виктор Орбан не можеше да го постигне, или можеби не сакаше да го постигне“, вели тој.

Тој вели дека средствата ќе „помогнат во поттикнувањето на економијата“ и ќе финансираат јавни услуги.

Маѓар вели дека преговорите продолжиле синоќа и рано утрово, додека Унгарија „се борела за секој евро цент“.

Тој вели дека вкупниот пакет отклучени средства од ЕУ изнесува 16,4 милијарди евра.

Тој вели дека станува збор за околу 13% од државниот буџет на Унгарија, „за да добиете претстава за какви пари зборуваме“.

Маѓар вели дека неговата влада има „најсилно владино мнозинство“ во Европа, што ќе ѝ овозможи да ги донесе сите релевантни закони, а раните анкети покажуваат понатамошен пораст на јавната поддршка за неговата партија Тиса.

Тој вели дека политичкиот договор постигнат денес испраќа „многу силен политички сигнал“.

Маѓар зборува за раните планови за трошење на новоослободените пари за прашања како што се подобрување на електричната мрежа, нов воз на меѓуградските линии и нови програми за поддршка на унгарските мали и средни претпријатија.

Маѓар вели дека во одредени области, Унгарија сака да оди подалеку од она што го бара ЕУ, вклучително и конкретно во врска со корупцијата.

Тој формално поднесе барање за приклучување кон Европското јавно обвинителство и сака тоа да биде завршено „многу брзо“.

Тој, исто така, зборува за планираните промени во мерките против корупција и транспарентност, вклучително и обемен услов јавните службеници да ги пријават своите интереси и средства.