Европската Унија доби критики бидејќи ги одложува санкциите кон Израел

Европската Унија се најде под критики заради одложување на санкциите против владата на Израел како одговор на мировните напори на Доналд Трамп на Блискиот Исток, откако кревкото примирје беше загрозено.

По состанокот со министрите за надворешни работи на ЕУ во понеделникот, шефицата за европска надворешна политика, Каја Калас, објави одложување на напорите за суспендирање на преференцијалната трговија со Израел и санкции против лицата одговорни за поттикнување на конфликтот од двете страни.

Контекстот се промени откако мерките беа предложени минатиот месец, рече Калас. Забележувајќи ги различните ставови, таа рече дека министрите се согласиле дека сега нема да продолжуваат со мерките, но не ги тргаат ниту од масата бидејќи ситуацијата е кревка.

Двајца поранешни високи функционери на ЕУ, зборувајќи одделно, ја критикуваа одлуката да не се продолжи со санкциите.

Свен Кин фон Бургсдорф, поранешен претставник на ЕУ на палестинските територии, изјави за Гардијан дека Калас ја промашил поентата за правната одговорност. „Санкциите не се само мерка за поттикнување или принудување на трета страна да го промени или прилагоди своето однесување. Рестриктивните мерки се дел од алатките што ЕУ си ги даде за да реагира на кршења и на европското и на меѓународното право“, рече тој.

ЕУ заклучи во јуни дека Израел ги прекршил обврските за човекови права според нивниот договор за асоцијација, кој ја регулира трговијата и соработката меѓу двете страни. Адвокатите велат дека ЕУ е исто така должна да обезбеди политиката да биде во согласност со необврзувачкото мислење од Меѓународниот суд на правдата во 2024 година, со кое се бара од Израел што поскоро да ја прекине окупацијата на палестинските територии.

Бургсдорф беше коорганизатор на изјава потпишана од 414 поранешни високи дипломати и функционери минатата недела, во која се бараше силна акција на ЕУ против екстремистите од двете страни чии постапки го загрозија воспоставувањето на идна палестинска држава.

Во изјавата се поздрави планот на Трамп, но се забележува дека прашањето за палестинското самоопределување е само нејасно адресирано.

Натали Точи, поранешна советничка на двајца високи претставници за надворешна политика на ЕУ, рече дека отфрлањето на санкциите би бил најлошиот можен исход за блокот.

„Тоа е последното нешто што треба да го правиме, бидејќи ова е токму моментот кога треба да се продолжи со притисокот. Бидејќи сите знаеме дека сигурно не е однапред утврден заклучок дека овој план ќе биде имплементиран“, изјави Точи за Гардијан, осврнувајќи се на првата фаза од планот на Трамп, која беше нарушена со насилство, предизвикувајќи дипломатска борба за зајакнување на договорот.

„Се плашам дека европските влади и институции ќе се вратат на старите, познати модели“, додаде таа.

Европските лидери треба да разговараат за конфликтот Израел-Газа на самитот во четврток и долго време се длабоко поделени во врска со Блискиот Исток. Тие се поделени помеѓу гласните застапници на Палестина, како што се Шпанија и Ирска, и цврстите сојузници на националистичката влада на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, како што се Унгарија и Чешка.

Но, масовните протести во многу земји-членки на ЕУ против бројот на жртви и страдања во Газа, предизвикаа предлози од Европската комисија минатиот месец за суспендирање на преференцијалната трговија и воведување санкции врз лицата одговорни за поттикнување на конфликтот од двете страни.

Високи извори од ЕУ ја отфрлија често повторуваната критика дека блокот е плаќач, а не играч на Блискиот Исток. Ова е критика што се однесува на улогата на ЕУ како најголем донатор на Палестинците – 1,5 милијарди евра хуманитарна помош од 7 октомври – но тврдат дека блокот е премногу поделен за да има мировничко влијание.

Службениците на ЕУ веруваат дека блокот треба да биде претставен во„одборот за мир на Трамп, што го одразува неговиот веројатен придонес во реконструкцијата на Газа. Службениците, исто така, сакаат земјите од Заливот да бидат вклучени во финансирањето на проценетите 70 милијарди долари трошоци за реконструкција од двегодишната војна.