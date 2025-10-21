вто, 21 октомври, 2025

Европската Унија доби критики бидејќи ги одложува санкциите кон Израел

Шефицата за европска надворешна политика, Каја Калас, објави одложување на напорите за суспендирање на преференцијалната трговија со Израел

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Бомбардирање на Градот Газа | Фото: Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0, Викимедија комонс

Европската Унија се најде под критики заради одложување на санкциите против владата на Израел како одговор на мировните напори на Доналд Трамп на Блискиот Исток, откако кревкото примирје беше загрозено.

По состанокот со министрите за надворешни работи на ЕУ во понеделникот, шефицата за европска надворешна политика, Каја Калас, објави одложување на напорите за суспендирање на преференцијалната трговија со Израел и санкции против лицата одговорни за поттикнување на конфликтот од двете страни.

Контекстот се промени откако мерките беа предложени минатиот месец, рече Калас. Забележувајќи ги различните ставови, таа рече дека министрите се согласиле дека сега нема да продолжуваат со мерките, но не ги тргаат ниту од масата бидејќи ситуацијата е кревка.

Двајца поранешни високи функционери на ЕУ, зборувајќи одделно, ја критикуваа одлуката да не се продолжи со санкциите.
Свен Кин фон Бургсдорф, поранешен претставник на ЕУ на палестинските територии, изјави за Гардијан дека Калас ја промашил поентата за правната одговорност. „Санкциите не се само мерка за поттикнување или принудување на трета страна да го промени или прилагоди своето однесување. Рестриктивните мерки се дел од алатките што ЕУ си ги даде за да реагира на кршења и на европското и на меѓународното право“, рече тој.

ЕУ заклучи во јуни дека Израел ги прекршил обврските за човекови права според нивниот договор за асоцијација, кој ја регулира трговијата и соработката меѓу двете страни. Адвокатите велат дека ЕУ е исто така должна да обезбеди политиката да биде во согласност со необврзувачкото мислење од Меѓународниот суд на правдата во 2024 година, со кое се бара од Израел што поскоро да ја прекине окупацијата на палестинските територии.

Бургсдорф беше коорганизатор на изјава потпишана од 414 поранешни високи дипломати и функционери минатата недела, во која се бараше силна акција на ЕУ против екстремистите од двете страни чии постапки го загрозија воспоставувањето на идна палестинска држава.

Во изјавата се поздрави планот на Трамп, но се забележува дека прашањето за палестинското самоопределување е само нејасно адресирано.

Натали Точи, поранешна советничка на двајца високи претставници за надворешна политика на ЕУ, рече дека отфрлањето на санкциите би бил најлошиот можен исход за блокот.

„Тоа е последното нешто што треба да го правиме, бидејќи ова е токму моментот кога треба да се продолжи со притисокот. Бидејќи сите знаеме дека сигурно не е однапред утврден заклучок дека овој план ќе биде имплементиран“, изјави Точи за Гардијан, осврнувајќи се на првата фаза од планот на Трамп, која беше нарушена со насилство, предизвикувајќи дипломатска борба за зајакнување на договорот.

„Се плашам дека европските влади и институции ќе се вратат на старите, познати модели“, додаде таа.

Европските лидери треба да разговараат за конфликтот Израел-Газа на самитот во четврток и долго време се длабоко поделени во врска со Блискиот Исток. Тие се поделени помеѓу гласните застапници на Палестина, како што се Шпанија и Ирска, и цврстите сојузници на националистичката влада на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, како што се Унгарија и Чешка.

Но, масовните протести во многу земји-членки на ЕУ против бројот на жртви и страдања во Газа, предизвикаа предлози од Европската комисија минатиот месец за суспендирање на преференцијалната трговија и воведување санкции врз лицата одговорни за поттикнување на конфликтот од двете страни.

Високи извори од ЕУ ја отфрлија често повторуваната критика дека блокот е плаќач, а не играч на Блискиот Исток. Ова е критика што се однесува на улогата на ЕУ како најголем донатор на Палестинците – 1,5 милијарди евра хуманитарна помош од 7 октомври – но тврдат дека блокот е премногу поделен за да има мировничко влијание.

Службениците на ЕУ веруваат дека блокот треба да биде претставен во„одборот за мир на Трамп, што го одразува неговиот веројатен придонес во реконструкцијата на Газа. Службениците, исто така, сакаат земјите од Заливот да бидат вклучени во финансирањето на проценетите 70 милијарди долари трошоци за реконструкција од двегодишната војна.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Останки на израелски заложници се заробени под урнатини, Хамас вели му треба помош за да ги најде

Хамас објави дека останките од сите починати израелски заложници до кои може да стигне се вратени и дека ќе му биде потребна специјализирана опрема...
Повеќе
Подглавна секција

Израел го ограничува влезот на хуманитарна помош во Газа, примирјето на тест 

Хамас е обвинет дека го прекршил договорот со тоа што ги задржал телата на заложниците, но палестинските милитанти тврдат дека се соочуваат со пречки...
Повеќе

Најнови

Македонија

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии е настан што ќе се одржи во вторник во спортската сала „Борис Трајковски“. Настанот се организира во соработка со Францускиот институт во Скопје (IFS)...
Повеќе
Подглавна секција

Локални избори 2025: Со весела математика и со по некој спин, сите среќни и задоволни

Партиите секоја со свој поглед на резултатите од првиот круг од локалните избори. Повеќе им се мери и прикажува успехот, подзамижуваат на неуспехот, а спинуваат при толкување на бројките и за...
Повеќе
Македонија

Кривична пријава против пироман од Скопје, со запаливо средство опожарил патничко возило во Скопје, одреден притвор

Одделението за криминалистички работи Кисела Вода поднесе кривична пријава против Ж.И.(37) од Скопје поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „предизвикување општа опасност“. Имено, по преземени мерки и активности...
Повеќе
Економија

Божиновска: Нема да останеме без гас, ќе има решение на ниво на ЕУ

Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини, Сања Божиновска, денеска изјави дека не очекува никаков проблем во снабдувањето со природен гас за земјава, и покрај вчерашниот договор на Советот на ЕУ...
Повеќе

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии е настан што ќе се одржи во вторник во спортската сала „Борис Трајковски“. Настанот се организира во соработка со Францускиот институт во...

Локални избори 2025: Со весела математика и со по некој спин, сите среќни и задоволни

Кривична пријава против пироман од Скопје, со запаливо средство опожарил патничко возило во Скопје, одреден притвор

Божиновска: Нема да останеме без гас, ќе има решение на ниво на ЕУ

Изборна смрдеа и игри со ѓубрето: Скопјани под закана од дизентерија, листериоза и други болести

За прв пат кај нас изведена операција на мозок со систем за стереотаксија

Владата побара вонреден инспекциски надзор во Град Скопје и ЈП Комунална хигиена

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии

Локални избори 2025: Со весела математика и со по некој спин, сите среќни и задоволни

Кривична пријава против пироман од Скопје, со запаливо средство опожарил патничко возило во Скопје, одреден притвор