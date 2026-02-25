Европската комисија денес изјави дека ќе побара одобрение од Советот за отворање преговори со шесте земји од Западен Балкан кои не се членки на ЕУ за проширување на зоната за бесплатен интернет, повици и текстуални пораки за патниците, се вели во соопштението за медиумите, пренесува Еуроактив.

Роаминг зоната на ЕУ им овозможува на корисниците од ЕУ да пристапуваат до интернет, да остваруваат повици или да испраќаат текстуални пораки од своите мобилни телефони кога патуваат во рамките на ЕУ без надомест. Украина и Молдавија билатерално се приклучија на зоната на 1 јануари 2026 година.

Според договорот, „лицата што патуваат помеѓу ЕУ и Западен Балкан ќе можат да остваруваат повици, да испраќаат текстуални пораки и да користат мобилни податоци без дополнителни трошоци за роаминг“, се вели во соопштението за медиумите.

Сепак, патот до приклучување кон зоната може да биде долг. Секоја земја од Западен Балкан ќе мора „целосно да се усогласи“ со правилата за роаминг на ЕУ, се додава во соопштението за медиумите.

По неочекуваното соопштение во октомври 2025 година од страна на претседателката на Комисијата, Урсула фон дер Лајен, дека Црна Гора и Албанија ќе се приклучат на роаминг зоната на ЕУ во 2026 година, министрите одговорни за телекомуникации во Украина и Молдавија изјавија за „Еурактив“ дека процесите на интеграција не треба да се брзаат и треба да ја следат истата постапка што се применува за нив, што траеше околу три години.

Преговорите за приклучување кон роаминг зоната на ЕУ ќе се одвиваат преку „билатерални договори“ со секоја земја, напиша Комисијата, ставајќи крај на шпекулациите дека може да бара договор за намалување на тарифите помеѓу роаминг зоната на ЕУ и роаминг зоната на Западен Балкан.

За разлика од роаминг зоната на ЕУ, каде што дополнителните трошоци за патниците се откажуваат четири месеци, роаминг зоната на Западен Балкан поставува ограничување од 18 евра по гигабајт за користење на интернет.

Некои оператори во Европската Унија и Западен Балкан се согласија да ги намалат тарифите за патниците помеѓу двете области, но овие договори остануваат доброволни, необврзувачки и ограничени на мал број оператори.