Европската централна банка (ЕЦБ) избра 36 даватели на услуги за плаќање кои ќе помогнат во тестирањето на дигиталното евро во едногодишен пилот-проект од 2027 година, што претставува најнова пресвртница во напорите на ЕУ да создаде дигитална форма на пари на централната банка, а воедно да ја намали зависноста од странски мрежи за плаќање.

Европската централна банка (ЕЦБ) го внесе проектот за дигитално евро во следната оперативна фаза, со именување на 36 даватели на услуги за плаќање кои ќе помогнат во тестирањето на идната валута во пилот-програма од голем обем што ќе започне во втората половина на 2027 година.

Според ЕЦБ, учесниците беа избрани од повеќе од 50 кандидати низ еврозоната и ќе работат заедно со ЕЦБ и 19 од националните централни банки на еврозоната, со исклучок на Бугарија и Малта, за време на 12-месечна вежба за тестирање.

Пилот-проектот има за цел да ја процени техничката инфраструктура, оперативните процеси и корисничкото искуство на дигиталното евро, овозможувајќи плаќањата од лице до лице и од лице до бизнис да се тестираат и во онлајн и во офлајн средини, пред да се донесе каква било одлука за издавање на валутата.

Соопштението го приближува дигиталното евро кон практично тестирање со потрошувачите, трговците и давателите на плаќања, што го прави еден од најзначајните пресвртници на проектот откако ЕЦБ ја започна својата подготвителна фаза кон крајот на 2023 година.

Избраните даватели вклучуваат традиционални банки, дигитални банки и компании за плаќања, а меѓу учесниците се и неколку од најголемите финансиски институции во Европа, вклучувајќи ги Дојче Банк, Уни Кредит, Револут, Адјен и Стрип.

Членот на Извршниот одбор на ЕЦБ, Пјеро Чиполоне, рече дека нивото на интерес покажува дека индустријата за плаќања е подготвена да помогне во обликувањето на следната фаза на проектот.

„Силниот пазарен интерес за пилот-проектот ја покажува подготвеноста на приватниот сектор активно да се вклучи и брзо да напредува со проектот за дигитално евро за зајакнување на европскиот пејзаж за плаќања.

Се радуваме на подлабоко ангажирање додека работиме и учиме заедно со европските даватели на услуги за плаќања во развојот на безбедно, ефикасно и инклузивно дигитално евро“, заклучи Чиполоне.

Пилот-проектот доаѓа во време кога продолжуваат преговорите меѓу Европскиот парламент, Советот и Европската комисија за законодавството што би ја воспоставило правната основа за дигиталното евро. ЕЦБ постојано тврди дека не може да ја издаде валутата доколку законодавството не биде усвоено од страна на законодавците на ЕУ.

Тековното планирање предвидува формално одобрување во 2027 година, по што ќе следи завршување на пилот-проектот и евентуално јавно лансирање во 2029 година, иако тие временски рокови остануваат зависни од законодавниот процес.

Дигиталното евро би било достапно бесплатно за потрошувачите преку надгледувани даватели на плаќања, а ЕЦБ постојано се обидува да ги отстрани загриженостите дека тоа би можело да доведе до исчезнување на физичките пари или да ја ослабне заштитата на приватноста.

Во тековниот план за лансирање, дигиталното евро нема да плаќа камата, а средствата веројатно ќе бидат ограничени за да се избегнат значителни одливи од депозитите на комерцијалните банки.