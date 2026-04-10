Три дена пред одлучувачките парламентарни избори кои го загрозуваат 16-годишното владеење на унгарскиот премиер Виктор Орбан, група европратеници испратија писмо до претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, и до комесарот задолжен за владеење на правото, Мајкл Мекграт, повикувајќи Европската комисија да истражи дали изборите во Унгарија се поткопани од руска манипулација, заплашување на новинари и принуда на гласачи од страна на владејачката партија.

Меѓупартиската група бара итна проценка пред и веднаш по денот на гласањето за тоа дали условите за слободна и фер конкуренција се поткопани од дезинформации, странска манипулација, злоупотреба на државни ресурси, заплашување на новинари и незаконско мешање во работата на опозициските актери.

Апелот дојде откако Европската комисија побара итно објаснување од Будимпешта за протечената снимка која, се чини, покажува уште еден пример на унгарскиот министер за надворешни работи кој тајно му помага на својот руски колега.

Во своето писмо, европратениците цитираа извештај од независниот медиум VSquare дека Кремљ испратил тим за манипулирање на изборите во Унгарија. Според извештаите, операцијата ја надгледувал Сергеј Кириенко, првиот заменик-началник на кабинетот на рускиот претседател, Владимир Путин. Кириенко наводно организирал слична кампања во Молдавија, каде што, според извештаите, масовна операција за купување гласови и трол-фарми биле насочени кон проевропскиот претседател, Маја Санду.

Новинарот кој го напишал извештајот, Саболч Пањи, подоцна бил обвинет од унгарските власти за шпионажа за Украина и бил „цел на државно заплашување со невидена сериозност“, напишаа европратениците.

Групата, исто така, изрази загриженост во врска со „веродостојните обвинувања“ за неовластени обиди за пристап до ИТ-системите на опозициската партија, вклучително и од страна на државните безбедносни сили. Тие укажаа на добро документирани извештаи за купување гласови и заплашување од страна на владејачката партија Фидес, предупредувајќи на сериозен ризик од принуда на гласачите. „Синдикатот не може веродостојно да ја брани демократијата однадвор, а да не реагира кога интегритетот на изборите во самата унија е ставен под толку сериозен притисок“, рекоа тие.

Писмото беше испратено откако комисијата побара итно објаснување од Унгарија откако уште еден протечен телефонски разговор меѓу министерот за надворешни работи, Петер Сијарто, и неговиот руски колега, Сергеј Лавров, повторно ги разгоре загриженостите за односот на Будимпешта со Кремљ.

Во протечените снимки добиени од конзорциум истражувачки новинари, Сијарто се чини дека му понудил на Лавров документ за пристапувањето на Украина во ЕУ.

„Ќе ви го испратам. Не е проблем“, наводно рекол Сијарто, откако Лавров рекол дека Москва се обидува да добие документ за улогата на малцинските јазици во преговорите за пристапување на Украина во ЕУ.

Одговарајќи на извештајот, францускиот министер за надворешни работи, Жан-Ноел Баро, рече дека тоа е предавство на солидарноста потребна меѓу земјите од ЕУ. Полскиот премиер, Доналд Туск, рече дека снимката е навистина повеќе од шокантна.

Во четврток, главната портпаролка на комисијата, Паула Пињо, изјави дека снимката ја покренала алармантната можност земја-членка да се координира со Русија, со што активно ќе работи против безбедноста и интересите на ЕУ.