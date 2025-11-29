Големи делови од јужна и централна Европа забрзано ги губат своите водни резерви, покажува нова анализа на Универзитетскиот колеџ во Лондон (UCL). Истражувањето се базира на сателитски податоци од 2002 до 2024 година, кои преку мерења на гравитациското поле го откриваат количеството вода складирано во подземните и површинските води, почвата и глечерите, објави „Гардијан“

Резултатите покажуваат силна нерамнотежа: северна и северозападна Европа, особено Скандинавија, делови од Велика Британија и Португалија, стануваат се повлажни, додека јужните и југоисточните региони, вклучително и Шпанија, Италија, Франција, Швајцарија, Германија, Романија, Украина и делови од Обединетото Кралство, се сушат.

Професорот Мохамад Шамсудуха од UCL истакнува дека овие трендови силно корелираат со климатските промени и треба да претставува будење за политичарите кои се уште се двоумат околу намалувањето на емисиите. Според него, земјите веќе се движат кон затоплување од 2°C во однос на прединдустриското ниво и последиците се очигледни.

Анализата покажува дека и подземните води, кои се сметаат за поотпорни на климатски промени, бележат слични негативни трендови.

„На западот на Обединетото Кралство станува повлажно, а на истокот посуво, и тој сигнал станува сѐ појасен,“ додава Шамсудуха.

Во југоисточна Англија, каде 70 отсто од водоснабдувањето доаѓа од подземни води, ваквите промени може да предизвикаат сериозни предизвици.

Иако вкупната количина извадена вода од подземни и површински извори во ЕУ се намалила од 2000 до 2022 година, користењето на подземните води пораснало за 6 отсто, главно поради јавните водоснабдителни системи и земјоделството. Подземните води обезбедуваат 62 отсто од јавната водоснабдителна мрежа во ЕУ и третина од водата за земјоделски потреби.

Европската комисија вели дека новата стратегија за водна отпорност треба да им помогне на земјите-членки да се приспособат на климатските промени, преку подобрување на ефикасноста и намалување на големите загуби во водоводната мрежа.

Според Шамсудуха, продолженото сушење во јужна Европа ќе има „далекусежни“ последици врз земјоделството и водните екосистеми, а намалените резерви во Шпанија директно ќе влијаат и врз земјите што зависат од увоз на свежи производи.

Тој додава дека климатските ефекти кои долго време се гледале во Јужна Азија, Африка и Блискиот Исток сега се поочигледно ги погодуваат и европските земји.