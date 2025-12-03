Европскиот совет соопшти дека постигнал договор со Европскиот парламент за постепено укинување на увозот на руски гас до 2027 година, како дел од напорите за ставање крај на зависноста од руската енергија, пренесува Ројтерс.

Договорот ќе вклучува правно обврзувачка, постепена забрана за увоз на течен природен гас (LNG) и гас преку цевковод од Русија, со целосна забрана од крајот на 2026 година и есента 2027 година, соодветно.

Од октомври, Русија учествуваше со 12% во увозот на гас од ЕУ, што е намалување од 45% пред инвазијата на Украина во 2022 година, а Унгарија, Франција и Белгија се меѓу земјите што сè уште добиваат руски гас.