Планираното повлекување на 5.000 американски војници од Германија беше очекувано, но треба да ги поттикне европските земји да ја зајакнат сопствената одбрана, изјави германскиот министер за одбрана Борис Писториус во саботата, по најновиот удар врз трансатлантските односи од страна на Вашингтон, пренесува Ројтерс.

Пентагон во петокот го објави намалувањето на војниците во Германија, најголемата американска база во Европа, во време кога несогласувањата околу војната со Иран и трговските тензии дополнително ги влошуваат односите меѓу САД и Европа.

Доналд Трамп уште во својот прв мандат бараше намалување на военото присуство во Германија и постојано ја повикува Европа да преземе поголема одговорност за сопствената одбрана. Оваа недела тој повторно ја засили таа закана по расправијата со германскиот канцелар Фридрих Мерц, кој ја доведе во прашање стратегијата на САД за излез од Блискиот Исток.

Според американскиот Центар за податоци за човечки ресурси во одбраната, до декември минатата година во Германија биле стационирани 36.436 активни војници. Одлуката на Пентагон значи дека една цела бригада ќе ја напушти Германија.

„Ние, Европејците, мора да преземеме поголема одговорност за сопствената безбедност“, изјави Писториус, додавајќи: „Германија е на вистинскиот пат“ со зголемување на вооружените сили, забрзување на воените набавки и изградба на инфраструктура.

Полскиот премиер Доналд Туск, чија земја бара гаранции за континуирана американска поддршка на источниот фронт на НАТО во услови на тековната војна меѓу Русија и Украина, изрази загриженост поради најновиот удар врз Алијансата.

„Најголемата закана за трансатлантската заедница не се нејзините надворешни непријатели, туку тековната дезинтеграција на нашата алијанса. Сите мора да направиме сè што е потребно за да го свртиме овој катастрофален тренд“, напиша Туск на платформата Икс во саботата.

Плановите на Пентагон се најнов удар за Германија од Вашингтон овој викенд, откако Трамп изјави дека ќе ги зголеми царините за увоз на автомобили од ЕУ на 25%, обвинувајќи ја Унијата дека не го почитува трговскиот договор, потег што може да ја чини германската економија милијарди евра.

Функционер за надворешна политика од партијата ЦДУ на канцеларот Мерц изјави дека двете одлуки треба да се гледаат во контекст на притисоците врз Трамп, и дома и во странство, во услови на слаби анкети и нерешени конфликти во Украина, Венецуела и Иран.

„Во таков контекст, и повлекувањето на војниците и трговската политика изгледаат помалку како израз на кохерентна стратегија, а повеќе како политички рефлекс и реакција произлезена од фрустрација“, изјави Петер Бајер за Ројтерс.

Членките на НАТО се обврзаа да преземат поголема одговорност за сопствената одбрана, но поради ограничени буџети и значајни недостатоци во воените капацитети, ќе бидат потребни години за Европа да ги задоволи сопствените безбедносни потреби.

Германија планира да го зголеми бројот на активни војници во Бундесверот од сегашните 185.000 на 260.000, иако критичарите сметаат дека тоа не е доволно со оглед на растечката закана од Русија.

Американското воено присуство во Германија, кое започнало како окупациска сила по Втората светска војна, достигнало врв во 1960-тите години, кога стотици илјади американски војници биле стационирани таму како противтежа на Советскиот Сојуз за време на Студената војна.