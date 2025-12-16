Европа е подготвена да предводи мултинационални сили во Украина како дел од предлогот на САД за мировен договор меѓу Русија и Украина, изјавија европските лидери.

Во соопштението, лидерите на Велика Британија, Франција, Германија и осум други европски земји изјавија дека европските војници со поддршка на САД би можеле да помогнат во регенерацијата на украинските сили, во обезбедувањето на небото на Украина и во поддршката на побезбедните мориња, вклучително и преку дејствување во Украина.

Предлогот беше дел од новиот пакет безбедносни гаранции, поддржан од Белата куќа, што би можел да означи пробив во постигнувањето мировен договор меѓу Москва и Киев, изјавија американските и европските лидери. Но, тие додадоа дека остануваат значајни разлики околу идниот статус на украинските територии окупирани од Русија.

Трамп им рече на новинарите во Овалната соба во понеделник дека имал многу долги и многу добри разговори со украинскиот колега Володимир Зеленски и европските и НАТО лидери, додавајќи: „Имавме бројни разговори со претседателот Путин од Русија и мислам дека сега сме поблиску отколку што сме биле кога било и ќе видиме што можеме да направиме“.

На прашањето дали неодамна разговарал директно со Владимир Путин, Трамп одговори „да, разговарав“, но не даде никакви детали.

Но, Трамп се чини дека сугерираше дека во замена за безбедносни гаранции, Украина мора да се согласи да ѝ ги даде на Русија деловите од источниот регион Донбас што Киев сè уште ги држи – нешто што Зеленски претходно го отфрли.

„Па, тие веќе ја изгубија територијата, да бидам искрен“, рече тој кога го прашаа каков поттик би имал Украина да се откаже од земјиштето.

Зеленски рече дека разговорите со претставниците на Трамп не биле лесни, но донеле вистински напредок по прашањето за безбедносните гаранции. Сепак, разликите останаа по прашањето за тоа која територија. „Имаше доволен дијалог за територијата и мислам дека, искрено кажано, сè уште имаме различни позиции“, им рече Зеленски на новинарите.

Според предлогот, Украина би имала западна поддршка за одржување на постојана армија од 800.000 војници, САД би воделе механизам за следење и верификација на прекинот на огнот за да се обезбеди рано предупредување за секој иден напад, а европските земји би потпишале и правно обврзувачка обврска, предмет на националните процедури, да преземат мерки за враќање на мирот и безбедноста во случај на иден вооружен напад. Европа, исто така, би го поддржала пристапувањето на Украина во Европската Унија.

Со договорот ефикасно би се обезбедиле гаранции слични на член пет за Украина, според двајца американски функционери информирани за преговорите, споредувајќи ги безбедносните гаранции со оние што им се дадени на сојузниците на НАТО од странски напади.

САД го презентираа новиот пакет на разговорите во Берлин оваа недела со претседателот на Украина, Володимир Зеленски, како и со високи дипломати и безбедносни претставници од европските сојузници. Американските функционери рекоа дека веруваат дека Русија ќе ги прифати безбедносните гаранции презентирани на разговорите, што би означило значително олабавување на барањата на Кремљ за ограничувања на големината на украинската армија и противење на трупите од земјите на НАТО што дејствуваат во Украина.

Американската делегација, која ја предводеа американскиот претставник Стив Виткоф и зетот на Доналд Трамп, Џаред Кушнер, изјавија дека Зеленски и европските лидери позитивно одговориле на најновиот предлог на Белата куќа за безбедносни гаранции слични на оние дадени на сојузниците на НАТО, и имаат намера да ја спречат Русија да ја продолжи својата инвазија доколку се постигне мировен договор.

„Мислам дека Украинците би ви кажале, како и Европејците, дека ова е најсилниот сет на безбедносни протоколи што некогаш го виделе“, рече еден американски функционер информиран за преговорите. „Тоа е многу, многу силен пакет. Мислам дека се надевам дека Русите ќе го разгледаат и ќе си речат: „Тоа е во ред, бидејќи немаме намера да ја рестартираме војната. Ќе им веруваме на збор.“

Американските претставници одбија да дадат конкретни детали за тоа што би вклучувал тој безбедносен пакет и кој би ја бранел Украина доколку Русија ја продолжи својата инвазија откако ќе се постигне мировен договор. Тие потврдија дека САД нема да распоредат војници на терен во Украина како дел од договорот.

Сепак, германскиот канцелар, Фридрих Мерц, на прес-конференција во понеделник изјави дека верува дека двете страни се најблиску до вистински мировен процес откако започна руската инвазија во 2022 година.