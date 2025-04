Еврокомесарката Марта Кос во Нови Сад им оддаде почит на настраданите во падот на настрешницата

Еврокомесарката за проширување Марта Кос, за време на посетата на Нови Сад, им оддаде почит на жртвите кои го загубија животот при падот на пнастрешницата на 1 ноември мината година, објави таа на социјалната мрежа Х (поранешен Твитер).

„Дојдов во Нови Сад за да им оддадам почит на 16-те животи кои беа изгубени во трагедија што можеше да се спречи“, напиша Кос.

I came to Novi Sad to honour the 16 lives that were lost in a tragedy that could have been prevented.

My heart goes out to the victims and their families. pic.twitter.com/6KYUNsbjmg

— Marta Kos (@MartaKosEU) April 30, 2025