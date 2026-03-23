Неколку амбулантни возила што припаѓаат на еврејска волонтерска спасувачка организација биле запалени пред синагога во населба во која живее најголемата еврејска заедница во Лондон, рано утринава, во напад што се третира како антисемитски, пренесува Си-Ен-Ен.

Пламените го осветлиле ноќното небо, а жителите на северното предградие Голдерс Грин биле разбудени од силни експлозии, додека десетици пожарникари итно пристигнале на местото.

„Подметнувањето пожар се третира како антисемитско злосторство од омраза“, соопшти лондонската Метрополитен полиција, додавајќи дека дел од жителите биле евакуирани како мерка на претпазливост.

Снимка од безбедносна камера споделена со Си-ен-ен покажува три маскирани лица како ѝ приоѓаат на амбулантата на организацијата „Хацола Нортвест“ и ја палат.

Временската ознака на видеото покажува 1:36 часот по полноќ во понеделник, а означената локација е „Machzikei Hadath“, што се совпаѓа со името на соседната синагога.

Полицијата потврди дека трага по тројца осомничени, но соопшти дека „засега нема приведени“.

Локалната жителка Чарли Ричардс за Си-ен-ен изјавила дека слушнала „повеќе експлозии“. Видео снимено од Ричардс покажува голема портокалова експлозија и чад што се издига кон небото. Според полицијата, се смета дека експлозиите биле предизвикани од гасни боци што се наоѓале во амбулантните возила.

Претседателот на „Хацола Нортвест“, Шлојми Ричман, потврди за Си-ен-ен дека четири од вкупно шесте амбулантни возила на организацијата биле запалени, велејќи дека тие „намерно биле цел на подметнат пожар“.

Голдерс Грин е населба со многу синагоги, училишта и кошер-ресторани и е позната по својата голема еврејска и ортодоксна еврејска заедница.

„Очигледно сме загрижени дека ова е директен напад врз еврејската заедница“, изјави Ричман за Си-ен-ен, додавајќи дека организацијата пред нападот не добила никакви закани.

Гедале Вајнберг и Анита Заде, кои живеат веднаш зад аголот, рекле дека од дневната соба го почувствувале мирисот на чадот од запалените амбулантни возила и биле шокирани кога дознале дека цел на нападот била организацијата „Хацола“.

„Тоа што се случи е страшен, страшен чин… Зошто ни се случува ова нам?“, изјави Вајнберг за Си-ен-ен. „Живееме во страшни времиња.“

„Треба да има повеќе полиција што патролира, затоа што ова е главната област за сите Евреи во Лондон“, изјави Заде.

Локалниот советник Дин Коен изјави дека нападот предизвикал шокови низ еврејската заедница во Британија. „Не може да се падне пониско од уништување амбулантни возила што постојат за да спасуваат животи“, рече тој.

Марк Рајснер, кој живее во населбата, изјави за Sky News дека слушнал силни експлозии и пристигнал на местото „токму кога третото амбулантно возило експлодирало“. „Многу силна експлозија, буквално ја почувствувавте низ целото тело“, рече тој, додавајќи: „Сите нè остави потресени, збунети и во шок.“ Нападот предизвика страв и вознемиреност низ еврејската заедница во Британија, која се чувствува сè поранливо. „Шомрим“, непрофитна организација која организира соседска стража во таа област, го осуди нападот на социјалната мрежа X како „насочен и длабоко загрижувачки инцидент што погоди витална итна служба која ѝ служи на локалната еврејска заедница“. Бројот на пријавени антисемитски инциденти низ Обединетото Кралство нагло пораснал по нападот на Хамас врз Израел на 7 октомври 2023 година и последователната војна на Израел против Хамас во Газа, според Community Security Trust, организација што работи на заштита на еврејската заедница. Групата регистрирала 3.700 инциденти во 2025 година, наспроти 1.662 во 2022 година. Во октомври 2025 година, напаѓач со автомобил удрил во луѓе собрани пред синагога во Манчестер за да го одбележат еврејскиот празник Јом Кипур, а потоа избодел едно лице до смрт. Уште едно лице загинало за време на нападот откако било ненамерно застрелано од полицијата. Минатата недела, двајца мажи во Лондон беа обвинети дека минатата година вршеле „непријателско“ следење на еврејската заедница во Обединетото Кралство во име на Иран.