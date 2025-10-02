EU4Green објави конкурс за новинари од Западен Балкан

EU4Green ги повикуваат новинарите од Западен Балкан да учествуваат на конкурсот за зелено новинарство, иницијатива што ги признава исклучителните новинарски извештаи за заштитата на животната средина и зелената транзиција на регионот.

Наградата е професионален сертификат за еколошко новинарство, како и онлајн курс што го спроведува Лондонската школа за меѓународен бизнис (LSIB), во траење од еден до два месеци. Победникот ќе добие и регионално признание преку комуникациските канали на EU4Green.

„Целта на наградата е да поттикне јавна дебата, да се поттикне квалитетно новинарство и да се истакне улогата на медиумите во спроведувањето на Зелената агенда за Западен Балкан. Конкурсот ги вклучува сите шест економии на Западен Балкан, вклучувајќи ја и Србија и е отворен за објавени дела што ги доближуваат граѓаните до предизвиците и можностите на зелената транзиција“, велат организаторите.

Конкурсот е отворен за новинарски трудови — ТВ репортажи, радио извештаи, онлајн формулари или пишани статии, објавени помеѓу 1 јануари и 1 октомври 2025 година. Делата мора да доаѓаат од една од шесте економии и можат да бидат на локалниот јазик или на англиски јазик.

Трудовите на локалните јазици треба да бидат преведени и на англиски јазик.

Трудовите треба да се однесуваат на една или повеќе теми поврзани со Зелената агенда за Западен Балкан и нејзиното влијание врз граѓаните, вклучувајќи: чист воздух, вода и земјиште; биодиверзитет и природа; одржливо земјоделство и исхрана; зелена и циркуларна економија и зелени финансии; климатски акции (ублажување, адаптација, отпорност на заедниците). Исто така, се охрабруваат меѓусекторски пристапи (инклузија, родова еднаквост, социјална правда).

Рокот за аплицирање е 9 октомври. Новинарите или овластените претставници на медиумите ги испраќаат своите дела на [email protected], со назнака во предметот на поштата: „За наградата за зелено новинарство“. Секоја апликација мора да содржи информации за авторот, датумот на објавување и линк или копија од објавеното дело. Дозволени се максимум три дела по кандидат.