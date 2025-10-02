чет, 2 октомври, 2025

EU4Green објави конкурс за новинари од Западен Балкан

Трудовите треба да се однесуваат на една или повеќе теми поврзани со Зелената агенда за Западен Балкан и нејзиното влијание врз граѓаните, вклучувајќи: чист воздух, вода и земјиште; биодиверзитет и природа; одржливо земјоделство и исхрана; зелена и циркуларна економија и зелени финансии; климатски акции

Секоја грејна сезона Скопје е меѓу најзагадените градови во светот | Фото: Мета.мк, 19.12.2024 г.

EU4Green ги повикуваат новинарите од Западен Балкан да учествуваат на конкурсот за зелено новинарство, иницијатива што ги признава исклучителните новинарски извештаи за заштитата на животната средина и зелената транзиција на регионот.

Наградата е професионален сертификат за еколошко новинарство, како и онлајн курс што го спроведува Лондонската школа за меѓународен бизнис (LSIB), во траење од еден до два месеци. Победникот ќе добие и регионално признание преку комуникациските канали на EU4Green.

„Целта на наградата е да поттикне јавна дебата, да се поттикне квалитетно новинарство и да се истакне улогата на медиумите во спроведувањето на Зелената агенда за Западен Балкан. Конкурсот ги вклучува сите шест економии на Западен Балкан, вклучувајќи ја и Србија и е отворен за објавени дела што ги доближуваат граѓаните до предизвиците и можностите на зелената транзиција“, велат организаторите.

Конкурсот е отворен за новинарски трудови — ТВ репортажи, радио извештаи, онлајн формулари или пишани статии, објавени помеѓу 1 јануари и 1 октомври 2025 година. Делата мора да доаѓаат од една од шесте економии и можат да бидат на локалниот јазик или на англиски јазик.

Трудовите на локалните јазици треба да бидат преведени и на англиски јазик.

Трудовите треба да се однесуваат на една или повеќе теми поврзани со Зелената агенда за Западен Балкан и нејзиното влијание врз граѓаните, вклучувајќи: чист воздух, вода и земјиште; биодиверзитет и природа; одржливо земјоделство и исхрана; зелена и циркуларна економија и зелени финансии; климатски акции (ублажување, адаптација, отпорност на заедниците). Исто така, се охрабруваат меѓусекторски пристапи (инклузија, родова еднаквост, социјална правда).

Рокот за аплицирање е 9 октомври. Новинарите или овластените претставници на медиумите ги испраќаат своите дела на [email protected], со назнака во предметот на поштата: „За наградата за зелено новинарство“. Секоја апликација мора да содржи информации за авторот, датумот на објавување и линк или копија од објавеното дело. Дозволени се максимум три дела по кандидат.

