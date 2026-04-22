Европскиот совет воведе санкции врз два руски субјекти за кои изјави дека се поврзани со пропаганда и дезинформации од Москва.

Санкциите беа воведени врз медиумската платформа „Евромор“ и Фондацијата за поддршка и заштита на правата на сонародниците што живеат во странство (Правфонд), за кои Советот во соопштението изјави дека даваат „правен и аналитички резултат кој систематски се користи за зајакнување на клучните точки на дезинформација на Кремљ“.

Руските претставници велат дека ЕУ постојано ја ограничува слободата на изразување со забрана на медиуми кои се осмелуваат да ги оспорат сопствените перцепции на ЕУ за светот. Москва негира дека шири дезинформации и вели дека лидерите на ЕУ намерно ја преувеличуваат заканата од Русија за свои политички цели.

„Евромор“ и „Правфонд“ не одговорија веднаш на барањата за коментар.

Означувањето ги подложува субјектите на замрзнување на средствата и им забранува на граѓаните и компаниите на ЕУ да им ставаат на располагање средства, финансиски средства или економски ресурси.

ЕУ воведе санкции врз 69 лица и 19 субјекти поради руски активности, за кои вели дека „ги поткопуваат фундаменталните вредности на ЕУ и нејзините земји-членки, нивната безбедност, стабилност, независност и интегритет“.