Европската комисија побара САД да се придржуваат до условите од трговскиот договор меѓу ЕУ и САД постигнат минатата година, откако Врховниот суд на САД ги поништи глобалните царини на Доналд Трамп, а тој одговори со нови давачки за сите области.

Комисијата, која преговара за трговската политика во име на 27-те земји-членки на ЕУ, изјави дека Вашингтон мора да обезбеди целосна јасност за чекорите што планира да ги преземе по пресудата на судот.

Откако судот ги поништи глобалните царини на Трамп, американскиот претседател објави привремени, сеопфатни царини од 10%, кои потоа ги зголеми на 15% еден ден подоцна.

„Сегашната ситуација не е погодна за обезбедување фер, избалансирана и заемно корисна трансатлантска трговија и инвестиции, како што е договорено од двете страни во заедничката изјава во која се наведени условите од минатогодишниот трговски договор“, соопшти Комисијата. „Договор си е договор“.

Коментарите беа многу поостро формулирани од првичниот одговор на Комисијата во петокот, во кој само беше наведено дека го проучува исходот од одлуката на Врховниот суд и дека е во контакт со администрацијата на САД.

Минатогодишниот трговски договор постави царинска стапка од 15% за повеќето стоки од ЕУ, освен оние опфатени со други секторски царини, како што е челикот. Исто така, дозволи нула царини за некои производи како што се авиони и резервни делови. ЕУ се согласи да ги отстрани увозните давачки за многу американски стоки и ја повлече заканата за возврат со повисоки давачки.

„Особено, производите од ЕУ мора да продолжат да имаат корист од најконкурентниот третман, без зголемување на царините над претходно договорениот јасен и сеопфатен плафон“, рече извршната власт на ЕУ, додавајќи дека непредвидливите царини се нарушувачки и ја поткопуваат довербата на глобалните пазари.

Се вели дека комесарот за трговија на ЕУ, Марош Шефковиќ, во саботата разговарал за ова прашање со претставникот за трговија на САД, Џејмисон Грир, и секретарот за трговија, Хауард Лутник.