ЕУ предупреди на санкции откако Твитер суспендираше налози на новинари

Ненадејната одлука на Илон Маск да суспендира налози на истакнати новинари на Твитер предизвика жестока реакција во Европа. Германија предупреди на влијанието врз слободата на печатот, додека висок претставник на Европската унија (ЕУ) рече дека Твитер мора да се услогласи со правилата на блокот или да се соочи со можни санкции, јавува Си-Ен-Ен.

„Слободата на печатот не може да се вклучува и исклучува како што сакате. Од денес овие новинари веќе не можат да нè следат или критикуваат. Имаме проблем со ова, Твитер“, напиша на Твитер германското Министерство за надворешни работи.

Потпретседателката на Европската комисија за вредности и транспарентност Вера Јурова напиша дека произволното суспендирање на новинарите е загрижувачко, посочувајќи дека Твитер може да се соочи со казни. Таа додаде дека Законот за дигитални услуги на ЕУ бара почитување на слободата на медиумите и основните права.

„Илон Маск треба да биде свесен за тоа. Постојат црвени линии. И санкции, наскоро“, напиша Јурова.

News about arbitrary suspension of journalists on Twitter is worrying. EU’s Digital Services Act requires respect of media freedom and fundamental rights. This is reinforced under our #MediaFreedomAct. @elonmusk should be aware of that. There are red lines. And sanctions, soon.

— Věra Jourová (@VeraJourova) December 16, 2022