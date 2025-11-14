Европската Унија предлага нова агенција наречена „Европски центар за демократска отпорност“ за борба против нападите со странски дезинформации од Русија, според работен нацрт-документ на Европскиот штит за демократија, пренесува Еурактив.

Иницијативата „Штит за демократија“, која Комисијата ја претстави на 12 ноември, има за цел да се справи со хибридните напади со дезинформации од странски актери како што е Русија, со посебен фокус на нудење поддршка за време на избори. Новиот центар се претставува како „посветен центар“ за поттикнување на соработката меѓу самата ЕУ и земјите за одбрана од напади што користат повеќе техники и онлајн канали за да го засилат влијанието.

Според нацрт-документот, целта на центарот е да предвидува и да се бори против дезинформациите со текот на времето. Документот на Комисијата ја опишува Русија како „ескалатор на хибридни напади“ и „водење битка за влијание против Европа“. Иако работниот нацрт е оскуден во деталите во врска со буџетот или кога ЕУ би воспоставила таков центар, претседателката на Комисијата, Урсула фон дер Лајен, ја претстави идејата за време на нејзиниот годишен говор за состојбата на Унијата во септември.

Центар за борба против дезинформациите е долгогодишно барање и од пратениците на ЕУ, вклучувајќи го – неодамна – и специјалниот комитет на Парламентот за Штитот на демократијата. Слични центри веќе постојат во земјите од ЕУ, како што се францускиот VIGINUM – ​​техничка агенција која го следи странското мешање – или шведската Агенција за психолошка одбрана. Не е јасно како новиот центар на ЕУ би соработувал со постојните тела.

ЕУ веќе има законодавство кое се однесува на дезинформациите за изборите на интернет, вклучувајќи го Законот за дигитални услуги (DSA) и Законот за вештачка интелигенција. Но – досега – Комисијата не завршила никакви истраги за дезинформации на DSA што ги отворила на платформите на социјалните медиуми, вклучувајќи ги и истрагите на сопственикот на Фејсбук и Инстаграм, Мета, ТикТок и Икс.

Во нацрт-планот на Штитот за демократија се наведува дека извршната власт на ЕУ ќе им даде приоритет на ваквите истраги на големи платформи.

Документот, исто така, наведува дека Комисијата ќе подготви „протокол за инциденти и кризи на DSA“ за „спречување и решавање на големи [онлајн] инциденти и пречки“. Иако регулаторите на DSA и големите компании за социјални медиуми веќе се состануваат пред националните избори, според утврдените протоколи, за да разговараат за ризиците од дезинформации.

Нацрт-планот нуди неколку други иницијативи под знамето на Штитот за демократија – вклучувајќи поддршка за развој на подобри алатки за откривање на длабоки лаги; притисок за давање приоритет на медиумскиот сектор во спроведувањето на правилникот на ЕУ за големи технолошки технологии, Законот за дигитални пазари; и зголемување на проверката на факти преку воспоставување независна Европска мрежа на проверувачи на факти.