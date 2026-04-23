Предлозите, објавени во среда, ја нагласуваат економската штета што војната со Иран ѝ ја нанесува на Европа, која неодамна излезе од енергетската криза предизвикана од руската инвазија на Украина во 2022 година. Некои индустрии веќе се борат за опстанок.

„По втор пат за помалку од пет години, Европејците ја плаќаат цената на зависноста на Европа од увезени фосилни горива“, се вели во соопштението на Европската комисија, извршната власт на ЕУ, во кое се детално опишани мерките.

Блокот потроши дополнителни 24 милијарди евра за увоз на енергија од почетокот на војната поради повисоките цени – или повеќе од 587 милиони долари дневно – „без да добие ниту една дополнителна молекула енергија“, се вели во соопштението.

Плановите вклучуваат формирање на паневропско тело за брзо идентификување на потенцијални недостатоци на гориво за авиони и дизел, како и за координирање на споделувањето на горивото или какви било итни ослободувања на залихи од страна на земјите-членки на ЕУ.

Меѓународната агенција за енергија и групата за аеродромска индустрија ACI Europe предупредија дека Европа, која увезува околу 70% од своите резерви на гориво за авиони, може да се соочи со недостиг на гориво во наредните недели.

Земјите-членки на ЕУ треба исто така итно да ги суспендираат даноците за воздухопловство, за да ги ублажат влијанијата врз цените, рече Оливие Јанковец, генерален директор на ACI Europe, како одговор на предлозите на Европската комисија, кои исто така вклучуваат поддршка на приходите, ваучери за енергија и намалување на даноците за електрична енергија.

Индустриската група претходно предупреди дека намалениот воздушен сообраќај значително ќе ѝ наштети на европската економија, особено на земјите што се потпираат на туризмот. Падот во снабдувањето со нафта и природен гас предизвикан од војната со Иран, која веќе силно ја погоди Азија, постојано се движи кон запад. Дури и ако потенцијалните мировни преговори донесат крај на конфликтот оваа недела, барем дел од штетата врз европската економија е веќе направена.

„Дури и ако непријателствата престанат веднаш, прекините во снабдувањето со енергија од Заливот ќе продолжат во догледна иднина“, рече Европската комисија.

Листата на засегнати точки за домаќинствата и бизнисите расте неделно, почнувајќи од повисоки цени на бензинот и храната, па сè до помалку и поскапи летови.

Германската авиокомпанија „Луфтханза“ изјави дека ќе скрати 20.000 летови од својот распоред до октомври за да заштеди на гориво за авиони, чија цена се дуплираше од почетокот на конфликтот во Иран.