пет, 29 август, 2025

ЕУ ќе увезува стока од САД без царини, за да им продава европски возила со помали давачки

Законодавниот предлог на ЕУ ќе треба да биде одобрен од мнозинството од 27-те членки на ЕУ и од Европскиот парламент

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Европската комисија во четвртокот предложи отстранување на царините за увезената американска индустриска стока во замена за намалени американски царини за европски автомобили, клучен дел од трговскиот договор што ЕУ и САД го склучија минатиот месец.

Предлозите го означуваат првиот чекор на ЕУ во спроведувањето на рамковниот договор меѓу претседателот на САД, Доналд Трамп и претседателката на Комисијата, Урсула фон дер Лајен, на 27 јули, со кој ЕУ прифати широка царина од 15% за да избегне штетна трговска војна.

Соединетите држави се согласија да ги намалат царините за автомобили произведени во Европската унија на 15% од 27,5%. Договорот го заврши конфликтот меѓу двата најголеми трговски и инвестициски партнери во светот, иако станува збор за асиметричен договор, при што од Брисел се бара да ги намали своите царини и да купи повеќе американски енергетски производи, додека Вашингтон ги задржува царините за 70% од извозот на ЕУ.
Трамп периодично ја критикуваше Европската Унија, велејќи во февруари дека е формирана за да ги уништи Соединетите Американски Држави и беше критичен кон трговскиот дефицит на САД со ЕУ, кој во 2024 година изнесуваше 235 милијарди долари.

Владите на ЕУ во голема мера изјавија дека го прифаќаат договорот како помало зло, имајќи предвид дека Трамп инаку требаше да воведе царини од 30% за речиси сите увезени стоки од ЕУ.

Влијанието на отстранувањето на царините за индустриски стоки всушност може да биде скромно, со оглед дека две третини веќе се без царина. Просечната стапка на ЕУ за американските стоки е 1,35%, според економскиот тинк-тенк Бругел, иако ЕУ наплаќа 10% за автомобили.
Предлозите на ЕУ, исто така, вклучуваат концесии за земјоделски производи, како што се нулти царини за компири, намалени стапки за домати и квоти со нулти или ниски царини за свинско месо, какао и пица, а ги исклучија говедското месо, живината, оризот и етанолот.
„Таму ги штитиме нашите одбранбени интереси. Она што го даваме се обврски кои секако се значајни, но во исто време, би забележал дека не се многу скапи за нас денес“, рече претставник на Комисијата, додавајќи дека другите земји од Г7 веќе ја либерализирале трговијата со ЕУ.

Законодавниот предлог на ЕУ ќе треба да биде одобрен од мнозинството од 27-те членки на ЕУ и од Европскиот парламент, што може да потрае неколку недели.
Застапниците на договорот признаваат дека зголемените американски царини остануваат, но посочуваат на уникатен аранжман за Европската Унија според кој претходно постоечките американски царини, како што се 2,5% за автомобили и до 20% за сирења, не се додаваат на широката стапка од 15%.
Некои производи, вклучувајќи авиони, плута и генерички лекови, се ослободени од царината од 15%, но челикот, алуминиумот и бакарот се заглавени на 50%.

ПОВРЗАНО

Балкан

Американските санкции кон НИС одложени по шести пат за уште 30 дена

Примената на американските санкции кон Нафтената индустрија на Србија (НИС) е одложена по шести пат за уште 30 дена. Санкциите на американскиот Секретаријат за финансии,...
Повеќе
Подглавна секција

Стапува на сила двојната царина на Трамп за Индија, бидејќи купува руска нафта

Двојното зголемување на царините за стоки од Индија на дури 50% од страна на американскиот претседател Доналд Трамп што стапува на сила денеска, ги...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Напаѓачот во училиштето во Минеаполис бил „опседнат со идеја да убива деца“, изјави шефот на полицијата

Истражителите велат дека напаѓачот кој отвори оган врз учениците во црковното училиште во Минеаполис бил „опседнат со идејата да убива деца“. Робин Вестман, кој уби две деца и повреди уште 18,...
Повеќе
Подглавна секција

ЕУ ќе увезува стока од САД без царини, за да им продава европски возила со помали давачки

Европската комисија во четвртокот предложи отстранување на царините за увезената американска индустриска стока во замена за намалени американски царини за европски автомобили, клучен дел од трговскиот договор што ЕУ и САД...
Повеќе
Македонија

Пожарот покрај автопатот Скопје-Тетово е изгаснат

Пожарот кој вчера изби покрај автопатот Скопје - Тетово, е целосно изгаснат, информираат од Дирекцијата за заштита и спасување. Огнот, кој започна на подрачјето на општината Желино, во селото Церово вечерта...
Повеќе
Подглавна секција

САД ќе наплатува царина и за најмалите пратки, на удар се компаниите за е-трговија

Ослободувањето од царина на САД за пратки со вредност под 800 долари завршува денеска, што се очекува да ги зголеми трошоците и да ги наруши моделите на синџирот на снабдување за...
Повеќе

Напаѓачот во училиштето во Минеаполис бил „опседнат со идеја да убива деца“, изјави шефот на полицијата

Истражителите велат дека напаѓачот кој отвори оган врз учениците во црковното училиште во Минеаполис бил „опседнат со идејата да убива деца“. Робин Вестман, кој уби две деца и повреди...

ЕУ ќе увезува стока од САД без царини, за да им продава европски возила со помали давачки

Пожарот покрај автопатот Скопје-Тетово е изгаснат

САД ќе наплатува царина и за најмалите пратки, на удар се компаниите за е-трговија

Зеленски: Русија избира да убива наместо да ја заврши војната

Директорот на Телеком Србија најави кривични пријави против медиумите кои ја објавија снимката од разговорот со Милер

Транскрипт од разговорот меѓу директорите на Јунајтед груп и Телеком Србија: „Морам таа компанија да ја направам многу мала во Србија“

1,6 милиони евра за мистериозни вработувањa преку приватна агенција во Тетово

Филмот „МАЈКА“ на Теона Стругар Митевска со светска премиера во Венеција

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Напаѓачот во училиштето во Минеаполис бил „опседнат со идеја да убива деца“, изјави шефот на полицијата

Пожарот покрај автопатот Скопје-Тетово е изгаснат

САД ќе наплатува царина и за најмалите пратки, на удар се компаниите за е-трговија