ЕУ ќе увезува стока од САД без царини, за да им продава европски возила со помали давачки

Европската комисија во четвртокот предложи отстранување на царините за увезената американска индустриска стока во замена за намалени американски царини за европски автомобили, клучен дел од трговскиот договор што ЕУ и САД го склучија минатиот месец.

Предлозите го означуваат првиот чекор на ЕУ во спроведувањето на рамковниот договор меѓу претседателот на САД, Доналд Трамп и претседателката на Комисијата, Урсула фон дер Лајен, на 27 јули, со кој ЕУ прифати широка царина од 15% за да избегне штетна трговска војна.

Соединетите држави се согласија да ги намалат царините за автомобили произведени во Европската унија на 15% од 27,5%. Договорот го заврши конфликтот меѓу двата најголеми трговски и инвестициски партнери во светот, иако станува збор за асиметричен договор, при што од Брисел се бара да ги намали своите царини и да купи повеќе американски енергетски производи, додека Вашингтон ги задржува царините за 70% од извозот на ЕУ.

Трамп периодично ја критикуваше Европската Унија, велејќи во февруари дека е формирана за да ги уништи Соединетите Американски Држави и беше критичен кон трговскиот дефицит на САД со ЕУ, кој во 2024 година изнесуваше 235 милијарди долари.

Владите на ЕУ во голема мера изјавија дека го прифаќаат договорот како помало зло, имајќи предвид дека Трамп инаку требаше да воведе царини од 30% за речиси сите увезени стоки од ЕУ.

Влијанието на отстранувањето на царините за индустриски стоки всушност може да биде скромно, со оглед дека две третини веќе се без царина. Просечната стапка на ЕУ за американските стоки е 1,35%, според економскиот тинк-тенк Бругел, иако ЕУ наплаќа 10% за автомобили.

Предлозите на ЕУ, исто така, вклучуваат концесии за земјоделски производи, како што се нулти царини за компири, намалени стапки за домати и квоти со нулти или ниски царини за свинско месо, какао и пица, а ги исклучија говедското месо, живината, оризот и етанолот.

„Таму ги штитиме нашите одбранбени интереси. Она што го даваме се обврски кои секако се значајни, но во исто време, би забележал дека не се многу скапи за нас денес“, рече претставник на Комисијата, додавајќи дека другите земји од Г7 веќе ја либерализирале трговијата со ЕУ.

Законодавниот предлог на ЕУ ќе треба да биде одобрен од мнозинството од 27-те членки на ЕУ и од Европскиот парламент, што може да потрае неколку недели.

Застапниците на договорот признаваат дека зголемените американски царини остануваат, но посочуваат на уникатен аранжман за Европската Унија според кој претходно постоечките американски царини, како што се 2,5% за автомобили и до 20% за сирења, не се додаваат на широката стапка од 15%.

Некои производи, вклучувајќи авиони, плута и генерички лекови, се ослободени од царината од 15%, но челикот, алуминиумот и бакарот се заглавени на 50%.