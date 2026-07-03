Украина и Русија се заканија со нови напади откако Москва изврши огромен напад врз Киев, при што загинаа најмалку 27 лица, беа уништени станбени згради и беа испратени десетици илјади луѓе во засолништа. Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека неговите сили дефинитивно ќе возвратат за ноќното бомбардирање на главниот град, додека го проверуваше местото на делумно уништениот станбен блок во нападот. Во Москва, Кремљ вети дека дополнително ќе го зголеми притисокот врз Киев додека спасувачите ги пребаруваа урнатините за преживеани. Градоначалникот Виталиј Кличко го опиша ова како најмасовен напад на непријателот врз главниот град.

Зеленски ги повика сојузниците да испратат повеќе воздушна одбрана и побара од САД лиценци за производство на ракети за воздушна одбрана „Патриот“. „Снабдувањето со воздушна одбрана за Украина е апсолутен и критичен приоритет“, рече тој на Фејсбук. Високиот дипломат на ЕУ, Каја Калас, изјави дека ќе предложи нови санкции врз Москва поради нападот, додека генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, го повтори својот повик за прекин на огнот.

Во петокот, индустриски објект се запали откако Украина го нападна рускиот град Белгород и неговата околина со ракети, соопшти рускиот новински канал „Вести“, повикувајќи се на локални претставници. Енергетската инфраструктура беше оштетена, а снабдувањето со вода и гас беше прекинато, додаде тој. Една жена беше убиена во нападот, објави одделно новинската агенција Тасс, повикувајќи се на локални претставници.

Доналд Трамп сака оваа војна да се реши за да заврши бесмисленото убивање, изјави американски функционер во Вашингтон по нападот на Киев. Претседателот „останува оптимист дека на крајот ќе постигнеме мировен договор“, рече функционерот. Напорите на САД за посредување во прекин на огнот досега не успеаја. Зеленски ги повика сојузниците на Украина да разговараат за забрзување на помошта за воздушна одбрана на самитот на НАТО во Анкара следната недела, на кој ќе присуствува Трамп, и рече дека се надева дека ќе има средба со претседателот на маргините на самитот. ‌

Руската инвазија на Украина предизвика повеќе од 2 милиони воени жртви, при што силите на Москва го носат најголемиот дел од загубите, според американскиот тинк-тенк. Центарот за стратешки и меѓународни студии (CSIS) проценува дека помеѓу 400.000 и 450.000 руски војници се убиени откако Москва ја нападна Украина во февруари 2022 година, од вкупно 1,4 милиони жртви кои беа убиени, ранети или се водат како исчезнати. Во меѓувреме, украинските сили претрпеа помеѓу 125.000 и 150.000 жртви од помеѓу 525.000 и 625.000 жртви во истиот период, соопшти CSIS во среда. „Руските жртви во Украина се повеќе од четири пати поголеми од сите американски жртви во сите војни заедно од Втората светска војна“, додаде тој, додека односот на руски и украински жртви веројатно се искачи на околу осум спрема еден во првата половина од оваа година.