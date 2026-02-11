ЕУ е поблиску до создавање офшор центри за мигранти и баратели на азил, откако десничарските и крајнодесничарските европратеници се обединија за построги миграциски политики. Европратениците гласаа за законски измени што ќе им дадат на властите повеќе опции за депортирање на барателите на азил, вклучително и испраќање луѓе во земји во кои никогаш не биле. Според новите правила, кои се очекува да стапат во сила од јуни, лице кое бара азил може да биде депортирано во земја надвор од ЕУ, дури и ако само поминало низ неа, или на место со кое нема никаква врска, сè додека европска влада потпишала договор со државата примател.

Гласањето ефикасно го поткрепува договорот на Италија со Албанија и договорот на холандската влада со Уганда за депортација на луѓе чии барања за азил во Холандија се одбиени. На посебно гласање, европратениците гласаа и за создавање список на ЕУ на безбедни трети земји, што значи дека луѓето од тие места ќе се соочат со забрзани процедури и можеби ќе им биде потешко да побараат азил.

Листата ги вклучува сите земји-кандидатки за ЕУ, вклучувајќи ги Грузија и Турција, каде што ЕУ изрази загриженост во врска со владините репресии врз опозицијата во 2025 година. Безбедната листа ги вклучува и Бангладеш, Колумбија, Египет, Индија, Косово, Мароко и Тунис.

Групите за човекови права алармираа за вклучувањето на Тунис, каде што претседателот Каис Саид презеде репресии врз граѓанското општество, а опозициските личности беа осудени на затворска казна до 66 години од страна на политички контролирани судови. Туниските сили, исто така, ги принудија мигрантите да се вратат во оддалечени пустински региони, каде што некои починаа од жед.

Коалиција од 39 невладини организации изјави во соопштението пред гласањето во вторник дека означувањето на Тунис како безбедна земја на потекло ги лишува туниските државјани од нивното право на индивидуална, фер и ефикасна проценка на нивните барања за азил, а им дава на туниските власти обновена карт бланш да продолжат со своите систематски прекршувања врз мигрантите, граѓанското општество и поширокиот граѓански простор.

Алесандро Циријани, италијански европратеник, кој ја водеше работата на Европскиот парламент за листата на безбедни земји на потекло, го поздрави резултатот: „Ова е почеток на нова фаза: миграцијата повеќе не се трпи, туку се регулира“.

Тој рече: „Предолго време, политичките одлуки во миграциската политика беа систематски доведени во прашање од различни судски толкувања, парализирајќи ги државните активности и поттикнувајќи административен хаос“.

Циријани е член на партијата „Браќа на Италија“ на Џорџија Мелони, која се судри со италијанските и европските судии, кои пресудија против владините аранжмани со Албанија.

Во 2024 година, италијански суд пресуди дека седум мажи во албанскиот објект ќе бидат префрлени во Италија, несогласувајќи се со аргументот за безбедна земја на потекло презентиран од Италија.

Италија тврдеше дека мажите би можеле да бидат префрлени во нивните безбедни матични земји Бангладеш и Египет, но судиите рекоа дека има недостаток на транспарентност во начинот на кој се проценува безбедноста.

ЕУ ги заострува правилата за бегалците откако повеќе од 1,3 милиони луѓе побараа азил за време на миграциската криза во 2015 година, но трендот се забрза со изборните добивки на националистичките и крајно десничарските партии.

Во потрага по иновативни решенија, лидерите на ЕУ во 2024 година го поддржаа концептот на офшор центри за враќање – центри за обработка на луѓе на кои им е одбиен азил во ЕУ.

Десничарската холандска влада минатиот септември објави дека постигнала договор со Уганда за да се овозможи депортација на Африканци на кои им е одбиен азил во Холандија. Данската социјалдемократска влада претходно го истражи процесот на обработка на барателите на азил во Руанда, но никогаш не го продолжила процесот.

Минатата година 155.100 луѓе ги ризикуваа своите животи патувајќи во непловни чамци низ Медитеранот, додека 1.953 загинаа или исчезнаа, според агенцијата за бегалци на ОН.

Смртоносниот број на жртви продолжи и во првите недели од 2026 година. Се стравуваше дека дури 380 луѓе се удавиле откако брод од Тунис влегол во циклон минатиот месец.

Поддржувачите на новите мерки тврдат дека тие го поткопуваат бизнис моделот на шверцерите на луѓе.

„Луѓето на кои навистина им е потребна заштита мора да ја добијат, но не мора да значи во Европската Унија. Ефикасна заштита може да се обезбеди и во безбедна трета земја, додека индивидуалната проценка останува целосно загарантирана“, рече Асита Канко, фламански националистички политичар.

Меѓународниот комитет за спасување ги опиша гласањата како длабоко разочарувачки.

„Новите правила за безбедна трета земја веројатно ќе ги принудат луѓето да одат во земји во кои можеби никогаш не стапнале – места каде што немаат заедница, не го зборуваат јазикот и се соочуваат со многу реален ризик од злоупотреба и експлоатација“, рече вишиот советник за застапување на IRC, Мерон Амеха Кникман.