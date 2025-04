ЕУ ќе паузира со предвидените царини кон САД по трговскиот пресврт на Трамп

Европската унија објави дека ги ставува на пауза мерките кои беа предвидени како одговор на САД за 90 дена, откако претседателот Доналд Трамп, во средата најави слична пауза.

„Сакаме да им дадеме шанса на преговорите“, напиша претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, на платформата X.

We took note of the announcement by President Trump.

We want to give negotiations a chance.

While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days.

If negotiations are not satisfactory, our…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2025