Лидерите на Европската унија во петокот одлучија да позајмат пари за да ја финансираат одбраната на Украина од Русија во следните две години, наместо да користат замрзнати руски средства, избегнувајќи ги поделбите околу планот за финансирање на Киев со руски пари.

„Денес одобривме одлука за обезбедување 90 милијарди евра за Украина“, изјави претседателот на самитот на ЕУ, Антонио Коста, на прес-конференција утрово по неколкучасовните разговори меѓу лидерите во Брисел. „Итно ќе обезбедиме заем поддржан од буџетот на Европската унија“.

Лидерите, исто така, ѝ дадоа на Европската комисија мандат да продолжи да работи на таканаречен заем за репарација врз основа на руски имобилизирани средства, но таа опција засега се покажа како нефункционална, пред сè поради отпорот од Белгија, каде што се наоѓа најголемиот дел од средствата.

Идејата за задолжување од ЕУ првично изгледаше нефункционална бидејќи бара едногласност, а унгарскиот премиер Виктор Орбан, кој е пријателски настроен кон Русија, се спротивстави на неа. Но, Унгарија, Словачка и Чешка се согласија да дозволат шемата да продолжи сè додека не влијае финансиски врз нив.

Лидерите на ЕУ изјавија дека руските средства, во вкупен износ од 210 милијарди евра во ЕУ, ќе останат замрзнати сè додека Москва не ѝ плати воена отштета на Украина. Доколку Москва некогаш преземе таков чекор, Украина би можела да ги искористи тие пари за да го врати заемот.

„Ова е добра вест за Украина и лоша вест за Русија и тоа беше нашата намера“, рече германскиот канцелар Фридрих Мерц.

Влоговите за наоѓање пари за Киев беа високи бидејќи без финансиската помош од ЕУ, Украина ќе останеше без пари во вториот квартал од следната година и најверојатно ќе ја изгуби војната од Русија, за што ЕУ стравува дека ќе ја приближи заканата од руска агресија против блокот.

Одлуката следуваше по часови дискусии меѓу лидерите за техничките детали на невиден заем врз основа на замрзнатите руски средства, кој се покажа како премногу сложен или политички тежок за решавање во оваа фаза.

Главната тешкотија беше обезбедувањето на Белгија, каде што се чуваат 185 милијарди евра од вкупните руски средства во Европа, со доволно гаранции против финансиски и правни ризици од потенцијална руска одмазда за ослободувањето на парите на Украина.

„Имаше толку многу прашања за заемот за репарација, што моравме да преминеме на План Б. Рационалноста преовлада“, изјави белгискиот премиер Барт де Вевер на прес-конференција. „ЕУ избегна хаос и поделби и остана обединета“, рече тој.

Со јавните финансии низ ЕУ веќе оптоварени од високите нивоа на долг, Европската комисија предложи да се користат руските средства за заем на Киев или заедничко задолжување во однос на буџетот на ЕУ.

Користењето на втората опција му овозможи на Орбан да прогласи дипломатска победа.

„Орбан го доби она што го сакаше: нема заем за репарација.“ И акција на ЕУ без учество на Унгарија, Чешка и Словачка“, рече еден дипломат од ЕУ.

Неколку лидери на ЕУ кои пристигнаа на самитот рекоа дека е императив да најдат решение за да ја одржат Украина во финансиска состојба и да се борат во следните две години. Тие исто така беа заинтересирани да ја покажат силата и решителноста на европските земји откако американскиот претседател Доналд Трамп минатата недела ги нарече слаби.

„Едноставно не можеме да си дозволиме неуспех“, рече шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој учествуваше на самитот, го повика блокот да се согласи да ги користи руските средства за да обезбеди средства за кои рече дека ќе ѝ овозможат на Украина да продолжи да се бори.

„Одлуката што сега е на маса – одлуката целосно да се користат руските средства за одбрана од руска агресија – е една од најјасните и морално оправданите одлуки што некогаш би можеле да се донесат“, рече тој.