Европската унија го засилува својот надзор над вештачката интелигенција оваа недела, бидејќи главните одредби од нејзиниот значаен Закон за вештачка интелигенција станаа применливи, давајќи им на регулаторите посилни овластувања да ги проверуваат напредните модели и да ги санкционираат компаниите што ги кршат правилата.

Усвоен во 2024 година, Законот за вештачка интелигенција на ЕУ воспостави една од најсеопфатните рамки во светот за регулирање на вештачката интелигенција (ВИ). Тој има за цел да ги заштити потрошувачите и основните права, а воедно да им обезбеди на компаниите појасни правила за развој и имплементација на брзо развивачката технологија.

Некои делови од законот беа воведени порано. Серија забранети практики, вклучително и одредени форми на манипулација и експлоатација на вештачката интелигенција, се забранети од февруари 2025 година, додека обврските што ги опфаќаат добавувачите на модели за вештачка интелигенција за општа намена почнаа да се применуваат во август минатата година.

Сепак, од недела, Европската комисија доби овластување директно да ги спроведува тие обврски, вклучително и преку спроведување истраги и изрекување казни.

Стапија на сила и нови барања за транспарентност, обврзувајќи ги добавувачите и корисниците на одредени системи за вештачка интелигенција јасно да кажат кога материјалот е вештачки генериран или манипулиран.

Правилата бараат содржината генерирана од вештачка интелигенција да носи ознаки што можат да се детектираат електронски. Луѓето или организациите што објавуваат длабоки фалсификати – високо реалистични манипулирани слики, аудио или видео – исто така мора да откријат дека материјалот е изменет или вештачки создаден.

Текстот генериран или манипулиран од вештачка интелигенција објавен за информирање на јавноста за прашања од јавен интерес генерално мора да биде етикетиран, иако важат исклучоци кога содржината е подложена на човечки уреднички преглед и лице или организација ја прифаќа одговорноста за тоа.

За уметнички, сатирични и фиктивни дела важат посебни одредби за да се осигури дека етикетите не се мешаат непотребно во нивното прикажување или уживање.

Системите што се пласираат на пазарот на ЕУ пред 2 август имаат рок до 2 декември да ги исполнат некои од новите барања за техничко означување и откривање.

Законодавството, исто така, поставува строги ограничувања за биометриска идентификација и препознавање на лица. Некои употреби се дозволени за спроведување на законот под строго контролирани околности, но практиките како што е неселективно собирање слики од лица за градење бази на податоци за препознавање се забранети.

Системите со вештачка интелигенција не можат да користат намерно измамнички или потсвесни методи за манипулирање со луѓе на начини што веројатно ќе предизвикаат значителна штета. Исто така, им е забрането да ги искористуваат ранливостите поврзани со возраста, попреченоста или социјалните или економските околности на лицето.

Давателите на моќни модели за општа намена мора да водат техничка документација, да објавуваат информации за материјалот што се користи за обука на нивните системи и да воспостават политики за усогласување со законот за авторски права на ЕУ.

Оние што ги развиваат најнапредните модели – кои можат да претставуваат она што законодавството го нарекува системски ризик – се соочуваат со дополнителни барања, вклучувајќи проценки на безбедноста, заштита од сајбер безбедност, известување за инциденти и мерки за ублажување на потенцијалната штета.

Посилни овластувања за спроведување

Канцеларијата за вештачка интелигенција на Комисијата, основана за надгледување на спроведувањето на законот, сега може да ги проценува моделите за општа намена и да истражува дали нивните даватели ги исполнуваат барањата.

На компаниите може да им се наложи да достават документи и информации или да им дадат пристап на регулаторите до нивните модели за евалуација. Во некои случаи, Канцеларијата за вештачка интелигенција може да испита модел пред да биде објавен на европскиот пазар.

Националните регулатори ќе надгледуваат други системи за вештачка интелигенција, вклучувајќи многу помали или поспецијализирани апликации.

Истражителите на ЕУ можат да бараат од компаниите да преземат корективни мерки кога ќе идентификуваат прекршување. Комисијата, исто така, може да ја ограничи достапноста на модел или да побара од неговиот давател да го повлече од пазарот.