ЕУ ја стави Исламската револуционерна гарда на Иран на листата на терористички организации, со што се стави крај на долгогодишните поделби околу ова прашање како одговор на бруталната репресија на режимот врз демонстрантите.

„Репресијата не може да остане без одговор“, изјави Каја Калас, шефицата за надворешна политика на ЕУ, во четврток. Паравоената организација одигра значајна улога во задушувањето на демонстрациите во Иран. „Секој режим што убива илјадници свои луѓе работи кон сопствената пропаст“, ​​напиша таа на X.

Хана Нојман, претседателка на делегацијата на Европскиот парламент за односи со Иран, рече дека ставањето на ИРГЦ на листата е долгоочекуван политички сигнал дека масовното насилство и транснационалната репресија повеќе нема да останат без одговор.

Таа во изјава рече: „Оваа листа не е само симболична. Таа носи многу конкретни правни последици: средствата се замрзнуваат, а секоја финансиска или материјална поддршка станува кривично дело“.

ЕУ, исто така, додаде 15 ирански владини претставници и шест организации на својата листа на санкции за нивната улога во сериозни кршења на човековите права во репресијата на демонстрантите. На списокот се вклучени министерот за внатрешни работи на Иран, Ескандар Момени, и неколку команданти на ИРГК, високи полициски службеници и службеници за спроведување на законот, се вели во соопштението на ЕУ.

Субјектите што се соочуваат со санкции вклучуваат Иранскиот орган за регулирање на аудио-визуелни медиуми и неколку софтверски компании вклучени во активности на цензура, како што се кампањи за тролирање на социјалните медиуми, ширење дезинформации и нарушување на пристапот до интернет.

Најновите дополнувања значат дека ЕУ санкционираше 247 лица и 50 субјекти поради кршење на човековите права. Одделни ограничувања замрзнување на средства и забрани за патување се воведени врз ирански лица и организации што ја помагаат војната на Русија против Украина.

Долго дискутираното ставање на списокот на Иранската Исламска револуционерна гарда во ЕУ дојде откако Доналд Трамп му рече на Техеран да преговара за договор за иднината на својата нуклеарна програма или да се соочи со можен воен удар. Тој објави на социјалните медиуми дека масовна армада е на пат подготвена да ја исполни својата мисија со брзина и насилство доколку е потребно.

Веб-страницата „Аксиос“ објави дека администрацијата на Трамп оваа недела ќе биде домаќин на високи претставници на одбраната и разузнавањето од Израел и Саудиска Арабија на разговори за Иран.

Трамп се воздржа од закани за воени напади врз Иран претходно овој месец, по повиците од земјите од Заливот за воздржаност и предупредувањата од Израел дека ѝ е потребно повеќе време за да се подготви за веројатни одмазди.

Русија, која ги продлабочи врските со Иран од почетокот на нејзината целосна инвазија на Украина, во четврток предупреди против каква било дестабилизирачка воена акција во регионот. Дмитриј Песков, портпаролот на Кремљ, рече: „Секоја насилна акција може само да создаде хаос во регионот и да доведе до многу опасни последици во однос на дестабилизирање на безбедносниот систем низ целиот регион“.

Според некои проценки, повеќе од 30.000 луѓе можеби се убиени во најновиот бран репресии во Иран. Групите за човекови права велат дека режимот започнал кампања за одмазда, при што лекарите и здравствените работници се соочуваат со смртни казни за лекување на тешко повредени демонстранти.

Означувањето на ИРГК од страна на ЕУ како терористичка организација стана можно откако Франција го отфрли своето долгогодишно противење. Жан-Ноел Баро, францускиот министер за надворешни работи, напиша на X: „Неподносливата репресија врз мирното востание на иранскиот народ не може да остане без одговор“.

Франција, заедно со другите земји-членки, се спротивстави на означувањето на државното тело на иранскиот режим, плашејќи се дека тоа ќе ги оштети дипломатските канали и интересите на француските граѓани во земјата. Белгија имаше слични сомнежи, но нејзината влада минатата година вклучи поддршка за вклучувањето во ЕУ во коалицискиот договор. Белгискиот министер за надворешни работи, Максим Прево, во четврток изјави дека неговата земја продолжува да се залага за означување како терористичка организација особено во светлината на злосторствата и репресијата што се забележани во последните недели.

Во четврток, највисокиот дипломат на Техеран ја критикуваше одлуката на ЕУ да ја означи ИРГК како терористичка организација како голема стратешка грешка. Во објава на X, Абас Арагчи, иранскиот министер за надворешни работи, напиша: „Неколку земји во моментов се обидуваат да спречат ерупција на тотална војна во нашиот регион. Наместо тоа, Европа е зафатена со разгорување на пламенот“.