Европратениците ја предупредија Албанија дека преговорите за пристапување во ЕУ се во опасност ако владата не го промени курсот во врска со плановите за изградба на луксузно одморалиште поддржано од зетот на Доналд Трамп, Џаред Кушнер.

Тинеке Стрик, холандската европратеничка која ја предводи мисијата на Европскиот парламент за утврдување факти во балканската нација, рече дека раководството на Албанија си игра со оган со спроведувањето на проектот за недвижности од 1,4 милијарди евра, кој, како што рече таа, ќе предизвика хаос на крајбрежјето.

Спротивставувањето на проектот предизвика бран протести познати како „револуција на фламингата“, со повици за оставка на албанскиот премиер, Еди Рама.

Во интервју за Гардијан, Стрик рече: „Ако Рама е навистина сериозен во врска со своите амбиции за ЕУ, треба да се повлече од оваа траекторија и да му каже на кланот Трамп: „Извинете, ЕУ е мојот прв приоритет. Во моментов, тие го загрозуваат процесот што им е толку драг и си играат со оган.“

Од падот на комунизмот пред повеќе од 30 години, ниедна политика не привлече толку огромна поддршка од албанските граѓани како членството во ЕУ: околу 92% ја поддржуваат целта. Рама, кој минатата година освои историски четврти мандат, вети дека ќе ја внесе Албанија – една од најсиромашните земји во Европа – во блокот од 27 члена до 2030 година.

Охрабрен од напредокот постигнат во завршувањето на честопати сложените преговори, тој постави цел до декември 2027 година за да го заврши процесот на пристапување. Претставниците на ЕУ го поздравија самонаметнатиот рок, иако го опишаа како амбициозен.

Тој временски рок сега би можел да биде во опасност ако Рама инсистира да продолжи со проектот поддржан од Кушнер за развој на некогашните еколошки заштитени подрачја на југот на земјата.

Кушнер зборуваше за создавање мега одморалиште на Сазан, единствениот остров во Албанија, а истовремено и за изградба по должината на дел од недопрената крајбрежна линија на полуостровот Звернец спроти, претставувајќи го како место каде што со задоволство би уживал со семејството и пријателите.

Алармиран од обемот на проектот – и протестите што ги предизвика – Европскиот парламент јасно го искажа своето негодување минатиот месец.

Во резолуција, европратениците не само што ги поддржаа демонстрантите, туку повикаа и на итно запирање на изградбата во заштитените зони. Тие исто така побараа повлекување на законодавството што им дозволуваше на „грабливите капиталисти“ да добијат дозволи како стратешки инвеститори во региони кои се сметаат за безбедни зони за дивиот свет и еколошки уникатни.

Зборувајќи на крајот од четиридневното патување кое вклучуваше посети на областите наменети за развој, Стрик рече: „Ако продолжат, ќе имаат голем проблем со ЕУ за време на преговорите – особено во поглавјето 27 каде што мора да ги исполнат сите критериуми на политиките на ЕУ за животна средина. Планираната изградба на толку големи недвижнини во толку кревка област е огромна закана.“