Европската комисија ја повика Албанија да дејствува без одлагање за да се осигури дека е усогласена со законодавството на ЕУ за животна средина ако сака да пристапи кон блокот, изјави портпарол на Комисијата, коментирајќи го проектот за изградба на луксузно одморалиште како инвестиција на зетот на Доналд Трамп, Џаред Кушнер.

Во понеделник, премиерот на Албанија, Еди Рама, во интервју за Ројтерс изјави дека неговата земја ќе продолжи со изградбата на одморалиште планирано од Кушнер и ќерката на Трамп, Иванка, на оддалечен дел од балканскиот брег и покрај протестите поради неговото влијание врз животната средина.

Протестите се наречени Револуција на Фламинго бидејќи делот од брегот е миграциска станица за птиците.

ЕУ, која има 27 члена, изјави дека би можела да прими нови членки, вклучувајќи ги Црна Гора, Албанија и Украина до 2030 година, но тоа зависи од усогласувањето со законите на ЕУ, вклучително и за животната средина.

„Албанија треба да се воздржи од дејствија што би можеле да го поткопаат исполнувањето на крајниот критериум и очекуваме албанските власти да дејствуваат без одложување“, изјави портпаролот Гијом Мерсие.

„Во контакт сме со албанските власти по ова прашање“, додаде тој.

Соочен со протестите во текот на изминатата недела во Тирана и на јужниот брег, каде што е предложен одморалиштето, Рама ги смируваше еколошките активисти и рече дека ќе биде завршена проценка на влијанието врз животната средина.

„Многу сме горди на она што го направивме за дивиот свет во Албанија. Европската комисија нема причина да се сомнева во нашата цврста волја да го заштитиме сè што треба да се заштити кога станува збор за дивиот свет и природата“, рече тој.

Компанијата на Кушнер, „Афинити партнерс“, која треба да го изгради одморалиштето, не одговори на барањата на Ројтерс за коментар.