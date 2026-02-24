Европските лидери ја обвинија Унгарија за саботирање на поддршката за Украина во пресрет на четвртата годишнина од целосната инвазија на Владимир Путин, откако Будимпешта ги блокираше новите економски мерки против Москва. Германија, Франција и другите земји-членки на ЕУ не успеаја да ја убедат владата на Виктор Орбан да го одобри најновиот пакет санкции на ЕУ и заем наменет да му помогне на Киев да ги задоволи своите воени и финансиски потреби. Полскиот премиер, Доналд Туск, ги опиша постапките на Унгарија како политичка саботажа.

„Спорот се заканува да го засени внимателно кореографираниот приказ на солидарност меѓу претседателот на Украина, Володимир Зеленски, и неговите клучни европски партнери. Се очекува високи политичари да го посетат Киев во вторник, вклучувајќи ја и британската министерка за надворешни работи, Ивет Купер, и претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен.

„И покрај целата врева во светските работи денес, оваа војна останува најкритичното прашање на нашето време“, рече британскиот премиер, Кир Стармер. „Се поставува прашањето дали украинската и европската слобода ќе опстојат. Нашиот одговор, заедно, е недвосмислен. Русија не ја добива оваа војна. Тие нема да ја добијат оваа војна.“

Велика Британија ќе застане на страната на Украина до праведен и траен мир – и понатаму, додаде Стармер.

Годишнината доаѓа по бруталната и студена зима во која Русија систематски ја демонтираше енергетската инфраструктура на Украина со напади со беспилотни летала и балистички ракети, оставајќи милиони луѓе без електрична енергија. Киев, Одеса и Харков беа лошо погодени.

И покрај влошувањето на условите за цивилите, расположението во главниот град е изненадувачки оптимистичко. Во интервјуата оваа недела, Зеленски инсистираше дека Украина дефинитивно не губи. Од крајот на јануари неговите вооружени сили повторно зазедоа 400 квадратни километри на југот од земјата.

Се очекува уште една рунда мировни преговори да се одржи во Женева подоцна оваа недела, посочи Кирило Буданов, шефот на канцеларијата на Зеленски. Буданов призна дека не е тајна дека преговорите со Русија, посредувани од САД, не одат непречено. „Јасно е дека се движиме напред“, рече тој.

Досега, Кремљ одби да ги измени своите првични максималистички барања. Сака Украина да го предаде целиот регион Донбас, вклучувајќи ги и областите што Русија не ги контролира.

Во разговор за Би-Би-Си, Зеленски рече дека откажувањето од Донецката област би значело „напуштање на стотици илјади наши луѓе кои живеат таму“. Тој посочи дека Путин „веќе ја започнал третата светска војна“, додавајќи: „Прашањето е колку територија Путин ќе може да заземе и како да го запре“.

Европските земји ја засилија помошта за Украина откако Белата куќа минатата година ја прекина целата директна воена помош. Но, нивните напори беа саботирани од Унгарија и Словачка, блиски сојузници на САД и најпријателски настроени членки на ЕУ кон Москва. И двете зависат во голема мера од увозот на руска нафта.

Будимпешта вели дека ќе блокира понатамошни санкции против Русија сè додека Украина не ја продолжи испораката на нафта преку нафтоводот Дружба. Во понеделник, премиерот на Словачка, Роберт Фицо, изјави дека ја прекинува итната помош за Украина поради прекинот на испораките на нафта.

Украина вели дека Кремљ е одговорен за прекинот. Таа тврди дека руските бомби го уништиле нафтоводот минатиот месец. Во понеделник, украински беспилотни летала со долг дострел оштетиле пумпна станица за нафта во рускиот регион Татарстан, кој е дел од мрежата Дружба.

Пристигнувајќи на состанок во Брисел, унгарскиот министер за надворешни работи, Петер Сијарто, се пожали дека Украина се однесува на многу непријателски начин кон неговата земја.

„Ве молам прашајте ги Украинците зошто ги прекинаа испораките на нафта до Унгарија“, рече тој, обвинувајќи ја Европската комисија дека е на страната на Киев.