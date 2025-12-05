Социјалната мрежа „Х“, во сопственост на Илон Маск, е казнета со 120 милиони евра од Европската комисија поради серија прекршувања на правилата утврдени со Дигиталниот сервисен акт (ДСА). Ова е првата голема санкција за платформата по донесувањето на новите закони за регулирање на содржината и транспарентноста на големите технолошки компании во 2023 година, објави Гардијан.

Комисијата утврдила дека „Х“ ги довела корисниците во заблуда со синиот знак за верификација, која по преземањето на компанијата од Маск стана достапна како платена услуга за претплатниците на „X Premium“.

Ова ја нарушило можноста јавноста да препознае автентични профили на политичари, јавни личности и институции. За ова прекршување, компанијата доби казна од 45 милиони евра.

Платформата е казнета и со 35 милиони евра поради нетранспарентност во рекламирањето.

Дополнително, Х ќе плати уште 40 милиони евра затоа што не обезбедила соодветен пристап до јавните податоци за истражувачите, кои се клучни за следење на политички чувствителни содржини и онлајн манипулации.

Европската комесарка за технолошка регулација, Хена Виркунен, изјави дека со оваа одлука Унијата јасно покажува дека скриени рекламни системи и ограничување на истражувачката работа немаат место на европскиот дигитален пазар.

Американскиот секретар за трговија, Хауард Латник, минатата недела порача дека Унијата треба да ги преиспита технолошките регулативи доколку сака да избегне високи давачки на американски челик, што од европска страна беше оценето како „уцена“. Сепак, високите претставници на ЕУ нагласија дека регулативите се независни од политичките притисоци и дека Унијата има право да ги регулира големите технолошки компании.

Маск има 90 дена да достави акциски план за усогласување со правилата, а компанијата има право да ја обжали одлуката пред Европскиот суд на правдата. Во меѓувреме, Комисијата продолжува со три дополнителни истраги против „Х“, меѓу нив и постапки поврзани со евентуално поттикнување насилство и неефикасни механизми за пријавување незаконска содржина.