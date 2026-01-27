Индија и Европската Унија го финализираа долгоочекуваниот значаен трговски договор, соопштија двете страни денеска, додека се обидуваат да се заштитат од нестабилните односи со САД. Се очекува договорот да го удвои извозот на ЕУ во Индија до 2032 година со елиминирање или намалување на царините за 96,6% од тргуваните стоки по вредност и ќе доведе до заштеда од 4 милијарди евра во царини за европските компании, соопшти ЕУ.

ЕУ ќе ги намали царините за 99,5% од тргуваните стоки во текот на седум години, при што царините ќе бидат намалени на нула за индиската морска стока, кожа и текстилни производи, хемикалии, гума, основни метали и скапоцени камења и накит, соопшти индиското министерство за трговија.

„Вчера беше потпишан голем договор меѓу Европската Унија и Индија“, изјави претходно индискиот премиер Нарендра Моди.

„Луѓето ширум светот го нарекуваат ова мајка на сите договори. Овој договор ќе донесе големи можности за 1,4 милијарди луѓе во Индија и милионите луѓе во Европа“, рече тој.

Договорот би го отворил огромниот и строго чуван пазар на Индија, при што Њу Делхи ќе ги намали царините за автомобили на 10% во рок од пет години од дури 110%, според соопштението на ЕУ, од што ќе имаат корист европските производители на автомобили како што се „Фолксваген“, „Рено“, „Мерцедес-Бенц“ и „БМВ“.

Индија, исто така, ги намалува царините за алкохолни пијалоци како што се вината на 75% веднаш од 150%, кои постепено би се намалиле на 20%. Царините за жестоки пијалоци ќе се намалат на 40%, соопшти ЕУ.

Со договорот, исто така, ќе се намалат царините за низа стоки од ЕУ што доаѓаат во Индија, вклучувајќи машини, електрична опрема, хемикалии и железо и челик, соопшти ЕУ.

„Европа и Индија денес пишуваат историја“, изјави претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, во објава на социјалните медиуми. „Ова е само почеток“.

Трговијата меѓу Индија и ЕУ изнесуваше 136,5 милијарди долари во фискалната година до март 2025 година.

Формалното потпишување на договорот меѓу Индија и ЕУ ќе се случи по правната проверка, која се очекува да трае пет до шест месеци, изјави претставник на индиската влада запознаен со ова прашање.

„Очекуваме договорот да биде имплементиран во рок од една година“, додаде претставникот.

Договорот доаѓа неколку дена откако ЕУ потпиша клучен пакт со јужноамериканскиот блок Меркосур, по договорите минатата година со Индонезија, Мексико и Швајцарија.

Во истиот период, Њу Делхи ги финализираше договорите со Велика Британија, Нов Зеланд и Оман.

Бројот договори ги нагласува глобалните напори за заштита од трговијата со Соединетите Американски Држави, бидејќи обидот на претседателот Доналд Трамп да го преземе Гренланд и заканите со царини врз европските земји ги тестираат долгогодишните сојузи меѓу западните земји.

Трговскиот договор меѓу Индија и САД пропадна минатата година по прекин во комуникацијата меѓу нивните две влади.

Разговорите меѓу Индија и ЕУ беа обновени во 2022 година по деветгодишно затишје, а добија на интензитет откако Трамп воведе царини за неколку трговски партнери, вклучително и царина од 50% за стоки од Индија.

За Индија, намалувањето на царините со ЕУ ќе доведе до поголем извоз во трудоинтензивните сектори, што делумно ќе помогне да се компензира влијанието на американските царини, рече Аџај Шривастава, поранешен индиски трговски службеник.