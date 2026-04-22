ЕУ останува поделена во однос на воведувањето санкции врз Израел, и покрај тоа што некои земји-членки ја критикуваат земјата поради тешката положба на Газа и насилството врз Палестинците од страна на израелските доселеници на Западниот Брег. Каја Калас, шефицата за надворешна политика на ЕУ, рече дека предлозите за делумно суспендирање на договорот за асоцијација меѓу ЕУ и Израел остануваат на маса, но бара од државите да ги променат своите ставови за да стапи во сила.

Зборувајќи по состанокот меѓу министрите за надворешни работи на ЕУ во вторникот, таа им рече на новинарите: „Тоа не го видовме денес, но овие дискусии ќе продолжат“.

Калас ги отфрли критиките дека пристапот на блокот кон Израел сугерира двоен стандард, обвинение изнесено од некои луѓе од ЕУ, а воедно покрена сомнежи за влијанието на санкциите.

„Суспендирањето на договорот за асоцијација, дали ќе ја запре експанзијата од страна на израелските доселеници на Западниот Брег? Знаете дека ова веројатно не е вистина“.

Одделно, таа рече дека ЕУ ќе додаде широки ограничувања врз Иран со усвојување нови санкции врз Иранците вклучени во ограничувањето на слободната пловидба низ Ормускиот теснец. ЕУ ќе има за цел да ги усвои санкциите во мај, рече таа.

На состанокот во вторник, Ирска, Шпанија и Словенија извршија притисок врз Калас повторно да го отвори делумниот прекин на договорот за асоцијација на Израел со ЕУ, кој беше предложен минатата есен, но никогаш не доби поддршка од мнозинството.

Трите земји, историски бранители на палестинските права, и пишаа на Калас минатата недела, опишувајќи ги неподносливите услови во Газа со континуирано кршење на прекинот на огнот и недоволен влез на хуманитарна помош, како и ескалација на насилството врз Палестинците на Западниот Брег.

Жозе Мануел Албарес, министерот за надворешни работи на Шпанија, во вторник изјави: „Додека Израел продолжува по тој пат на постојана вечна војна, ние нема да можеме да ги управуваме нашите односи на ист начин“.

Педро Санчез, премиерот на Шпанија – кој е меѓу најгласните европски критичари на израелската војна во Газа – минатиот викенд ја повика ЕУ да го прекине договорот за асоцијација со Израел.

Максим Прево, белгискиот министер за надворешни работи, изјави: „Беше јасно дека треба да го кренеме гласот за санкциите“, осврнувајќи се на насилството од страна на доселениците од Западниот Брег кое достигна невидени нивоа, како и на гласањето на израелскиот парламент за смртна казна.

„Јасно е дека има сериозни напади врз принципите на правата и вредностите на ЕУ што го регулираат овој договор“, рече тој, осврнувајќи се на член 2 од пактот ЕУ-Израел.

Кетлин Ван Бремпт, белгиска потпретседателка на Европскиот парламент, која зборува во име на социјалистите за трговија, рече дека ЕУ го еродира својот кредибилитет како бранител на човековите права.

„Неуспехот и на Европската комисија и на земјите-членки на ЕУ да дејствуваат соодветно според меѓународното право, човековите права и сопствените вредности и верувања ја прави Европа соучесник во воените злосторства и злосторствата против човештвото извршени од Израел“, рече таа.

Германија рече дека предлогот за суспендирање на договорот е несоодветен. Јохан Вадефул, министерот за надворешни работи, рече: „Мораме да разговараме со Израел за критичните прашања. Тоа мора да се направи во критичен, конструктивен дијалог со Израел.“

Спогодбата за асоцијација бара едногласно одобрување од 27-те земји-членки на ЕУ за да биде отповикана, но делумното суспендирање бара само пондерирано мнозинство од 15 земји-членки што претставуваат 65% од населението на ЕУ. И Германија и Италија ќе треба да го променат својот став, под претпоставка дека поддршката од минатата есен останува константна.

Во острата критика, Амнести Интернешнл ја обвини ЕУ за морален неуспех што покажа дрзок презир кон животите на цивилите, особено на окупираната палестинска територија и во Либан.

Невладината организација беше меѓу 70-те групи што побараа суспензија на договорот ЕУ-Израел минатата недела. Во одделни иницијативи, повеќе од 1 милион луѓе и речиси 400 високи дипломати и службеници на ЕУ го упатија истото барање до лидерите на ЕУ.

Зголемувајќи го притисокот од друга насока, Франција и Шведска ја повикаа Европската комисија итно да размисли за воведување царини за производи од нелегални населби на Западниот Брег и ограничувања за извоз на овие територии. Калас рече дека ќе го покрене тој предлог со европскиот комесар за трговија.

Комисијата, која е одговорна за трговската политика на ЕУ, претходно изјави дека стоките што потекнуваат од израелските населби што паднале под израелска администрација по јуни 1967 година немаат право на преференцијален третман. „Само производите со потекло од самиот Израел добиваат трговски преференции според договорот за асоцијација меѓу ЕУ и Израел“, изјави портпаролот во март.

Еспен Барт Ајде, министер за надворешни работи на Норвешка, рече дека еден од главните проблеми со кои се соочува Палестинската самоуправа е навлегувањето во Палестина од страна на насилни доселеници, „понекогаш толерирано, па дури и поддржано од израелската влада и Израелските одбранбени сили“.

Норвешка, која не е членка на ЕУ, одигра историска улога во обидот за посредување во мирот меѓу Израел и Палестинците. Таа беше меѓу првите влади што ја признаа палестинската државност во најновиот бран на поддршка.

Министерот, исто така, го повика Израел да ги ослободи палестинските приходи од царинење, даноци и царински давачки, кои се главен извор на приходи на Палестинската самоуправа, но ги собира Израел според договорите од Осло, посредувани од Норвешка.